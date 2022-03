Moreno cuestiona que Vox pueda sustentar un gobierno “fuerte” en Andalucía si “no cree en la UE ni en la autonomía”

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha cuestionado este jueves que Vox pueda sustentar un gobierno “fuerte” en Andalucía cuando dicho partido “no cree en la Unión Europea ni en el Estatuto de Autonomía ni en la comunidad autónoma”.

“¿Cómo va a ser fuerte (un gobierno así)?”, ha preguntado el presidente de la Junta al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno de la Cámara, y después de que dicho diputado haya defendido en su pregunta, centrada en la situación del sector primario en Andalucía, que éste necesita “un gobierno fuerte” en Andalucía.

Mientras que, paralelamente, se ha anunciado un acuerdo entre PP y Vox para la nueva legislatura que ahora comienza en Castilla y León, al que ni Moreno ni Gavira han aludido en su intercambio dialéctico, el presidente andaluz sí ha preguntado al portavoz de Vox si con esa expresión de “gobierno fuerte” se refería a uno de Vox en la comunidad autónoma.

“¿Habla de un gobierno fuerte de Vox, que no cree en la Unión Europea ni en el Estatuto de Autonomía ni en la comunidad autónoma de Andalucía?, ¿cómo va a ser fuerte?”, ha preguntado Moreno a Gavira, a quien ha reprochado que “está en campaña permanentemente”, y al que ante ello ha recomendado, “por el bien de Andalucía, que se olvide por un tiempo de las campañas” electorales.

“La campaña llegará, y podrán hacer la que ustedes quieran, y podrán sacar las pancartas y los megáfonos a la calle”, ha añadido Moreno antes de pedir a Vox que no se dediquen a “obstruir” al Gobierno andaluz, y de recomendarle que “vuelva a la sensatez que supone trabajar por Andalucía y hacerlo como lo hemos hecho en los primeros años de legislatura”.

La “crisis” del sectro primario

En relación a la situación del sector primario, el portavoz de Vox ha incidido en que está “en crisis”, y ha preguntado al presidente qué medidas pretende adoptar desde su gobierno para apoyar a dicho sector tras unas semanas en las que han llevado a cabo varias movilizaciones masivas.

Y es que, según ha enfatizado, “nuestros agricultores, ganaderos y el sector de la pesca ya no pueden más”, con una inflación “disparada a unos niveles que no se veían desde hace décadas”, los precios de los carburantes “disparatados”, un precio de la energía “inasumible” y, además, con los productos procedentes de terceros países que “siguen inundando nuestros mercados, muchas veces por encima de las cuotas establecidas en los acuerdos de comercio europeos, y donde existe mucho fraude en el etiquetado”.

Según ha sostenido Gavira, “todos estos factores hacen que se ponga en peligro la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y agroalimentarias en Andalucía”, tras lo que ha pedido a Moreno que “no se lave las manos culpando a otros como hace normalmente”, ya que este sector es “estratégico” y genera “520.000 empleos directos en Andalucía”.

Ha enfatizado que “los andaluces merecen un gobierno que defienda a su sector primario y que lo haga ante quien sea”. “Necesitamos un gobierno que defienda el producto andaluz frente a la competencia ilegal llegada de terceros países, y que no se pliegue a las políticas globalistas y no globalistas que amenazan nuestro campo y nuestra economía”, ha continuado.

El portavoz de Vox también ha afirmado que “no se puede defender al sector primario y al campo andaluz y suscribir la Agenda 2030″, que tiene entre sus objetivos “eliminar el consumo de carne”, según ha criticado.

Tras señalar que actualmente es “insostenible ser agricultor o ganadero en Andalucía”, Gavira ha instado a Moreno a “tomar decisiones en el ámbito de sus competencias”, y a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “revise los tratados de comercio, refuerce los controles sobre cuotas, etiquetado y condiciones de los productos”.

Además, también ha pedido a Moreno que aproveche sus viajes a Bruselas “para pujar por el cumplimiento del principio de preferencia comunitaria o por el fin del etiquetado ‘Nutriscore’, que hace daño a nuestra carne y va a hacer a nuestro vino”.

“Andalucía necesita un gobierno que implemente controles fitosanitarios complementarios a los de ámbito nacional y europeo, que no aplauda a la Unión Europea cuando decide que los fondos europeos deben destinarse en su mayoría a la transición ecológica y no a la rentabilidad de nuestro sector primario”, ha afirmado también Manuel Gavira, para incidir en que “necesitamos un gobierno que defienda a nuestros agricultores y reniegue del ‘Pacto verde’ europeo y de sus nuevas fiscalidades verdes que van a asfixiar a los agricultores y ganaderos”.

Moreno defiende las medidas de la Junta

Moreno, que ha comenzado su intervención con palabras de solidaridad hacia Ucrania frente a la invasión rusa del país, ha replicado al portavoz de Vox recordando que este miércoles, en el marco de la asamblea de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), anunció que en la próxima Conferencia de Presidentes convocada para el próximo domingo pedirá a Pedro Sánchez que utilice “todos los instrumentos a su alcance para amortiguar” los efectos de la crisis en el sector primario.

El presidente ha remarcado que conoce personalmente “muy bien” a dicho sector porque viene de él, y “la situación que vive el campo, las enormes dificultades” que atraviesa, y por eso el gobierno que preside lleva años tomando medidas para que un sector “estratégico” como éste “pueda salir adelante”.

Tras apuntar que “imagina” que el portavoz de Vox no estaría “imputándole al gobierno autonómico” cuestiones como la subida de la energía o de los carburantes, Moreno ha señalado que el Gobierno andaluz “va a seguir apoyando al campo andaluz”, con medidas de las que “muchas” ya están en marcha.

Al respecto, el presidente ha citado las bajadas de impuestos, las ayudas a jóvenes agricultores y a la ganadería extensiva de Andalucía, los fondos destinados al sector de la pesca o medidas de apoyo a la “actividad cinegética”, así como ha remarcado que, “unidos”, la Junta y el sector agrario van a continuar “defendiendo una PAC justa para Andalucía”, que tenga en cuenta el “peso” de la comunidad autónoma en dicho sector.

“Y vamos a seguir reclamando al Gobierno de España, cosa que usted no hace” y “se le olvida”, ha añadido y reprochado Moreno al portavoz de Vox, a quien ha indicado que “si considera que la autonomía es inútil debería reclamarle al Gobierno de la nación las cosas en las que nos puede ayudar en agricultura”, y de criticarle que “se le ha caído de la boca la palabra Sánchez”.

“Yo no tengo ningún problema en hablar de Sánchez y de la pésima política que hace”, ha añadido Moreno, que ha animado a Vox a seguir “trabajando, junto al sector, ayudando y presionando al Gobierno de España para que nos cambie la PAC, decrete” la situación de sequía, “ponga los fondos y le baje los impuestos y le bonifiquen las situaciones que nos están pidiendo los agricultores, que son las mismas que nos han trasladado a nosotros” y que desde la Junta van a “trasladar” al Ejecutivo central, según ha remarcado.

Gavira ha replicado a Moreno que Vox se ha reunido con el sector primario, que le traslada que “en Andalucía se necesita un gobierno que le duela el campo, y que conozca los problemas, las inquietudes del sector, y que esté dispuesto a afrontar estos problemas sin miedos, sin ataduras y sin complejos”, así como que “las miserias de ayudas” que da la Junta “no les va a solucionar nada”.

El presidente ha zanjado el debate reprochando a Vox que “su discurso se parece cada vez más al del PSOE”, y retando a Gavira a aclararle, “si tanto apoya a la agricultura, por qué PSOE, Vox y Podemos dijeron ‘no’ al incremento de un 8,3%” que contemplaba para el sector agro el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022.