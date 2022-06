Una hispanovenezolana, número uno de la última promoción de guardias civiles en Baeza

Mayte Éboli Vázquez Medina, de 32 años, nacida en Venezuela, se ha convertido en la primera mujer que ha sido número 1 de una promoción de guardias civiles en los 77 años de historia de la Academia de Guardias de Baeza (Jaén).

De madre venezolana y padre madrileño, Mayte Éboli, se asentó definitivamente en España a los 15 años, aunque entre los tres y siete años también vivió en España. Graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, también estuvo en el Ejército durante seis años y allí fue donde conoció a la Guardia Civil a través de compañeros de este Cuerpo con los que coincidió.

“Yo fui militar antes, estuve seis años en el Ejército y siempre me ha atraído mucho la disciplina, la marcialidad”, ha indicado esta guardia civil que acaba de finalizar su formación en Baeza. “Los valores del Cuerpo me conquistaron y me lo propuse como meta”, ha señalado Mayte a los periodistas tras recoger su diploma de manos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ha indicado que el ser número 1 de su promoción y primera mujer en conseguirlo en la Academia de Guardias de Baeza ha sido “muy gratificante” porque no lo esperaba. No obstante, ha querido subrayar que detrás queda “mucho esfuerzo” y muchísimas horas de estudio porque “hay que preparase mucho, pero también se disfruta”.

En opinión de Mayte, lo principal a la hora de ser guardia civil es “la parte humana, los valores, que sean parte de tu vida, un estilo de vida, que los quieras de verdad, que quieras ayudar a los demás”, todo ello sumado a “mucha preparación física y teórica”.

A partir de ahora, comienza su periodo de prácticas. Serán 40 semanas de formación práctica y su destino será en Boadilla del Monte (Madrid), en el puesto principal de la Guardia Civil.

“De momento quiero conocer lo que es la Seguridad Ciudadana, que es lo que más me llamó la atención porque tratas con el ciudadano de verdad e ir conociendo poco a poco el Cuerpo”, ha señalado Mayte, mientras que de cara al futuro quizá se plantee alguna especialidad e incluso ascender, “pero todo esto desde dentro”.

La 127º promoción del curso de acceso a guardias en Baeza está conformada por 1.925 alumnos, de los que 398 son mujeres y 1.527 hombres. La edad media del alumnado es de 28,95 años. En la promoción hay 53 alumnos nacidos en el extranjero, todos ellos con nacionalidad española. Precisamente, una de ellas es Mayte, que ha conseguido ser la primera mujer número 1 en una promoción de Guardias Civiles en Baeza.