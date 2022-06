“El libro de Toji”: un sólido ejercicio de memoria

“El libro de Toji” es el título de la primera novela del dramaturgo Antonio Rojano. Un viaje interno, íntimo y al tiempo externo y físico que parte de un hecho casi anecdótico y aparentemente sin importancia: teclear el nombre de uno en Google (¿quién no lo ha hecho alguna vez?) y esperar los resultados de la búsqueda. A partir de aquí el escritor engarza un libro que, como una matrioska, contiene varios en su interior: el de la historia del miliciano cordobés Antonio Rojano Hornero, muerto a los veintipocos años en el penal de Orduña, en el País Vasco; el de los meses de estancia con una beca de estudio del escritor Antonio Rojano en la localidad coreana de Toji (“Toji” se podría traducir al español por tierra, país, patria); el interior, lleno de dudas, de porqués, de interrogantes; el que realiza con Ella, a miles de kilómetros de distancia y siempre cerca en la pantalla del móvil. También el viaje del autor, dramaturgo y novelista frente a su primera novela, hacia quién sabe qué lugar. “He salido a buscar a un muerto y ahora no sé qué hacer con él”, escribe.

Que nadie se engañe porque esta no es “otra novela sobre la guerra civil”, sino un sólido ejercicio de memoria, de estilo, de fuerza y de dominio de varios lenguajes (el teatral, el descriptivo, la utilización de la segunda y tercera personas) que el autor ensambla y por el que transita e invita al lector a caminar y a experimentar. Aquí no hay reglas. Como escribe Rojano, “hay historias que empiezan cuando alguien desaparece y otras cuando alguien nuevo, alguien que no tendría que estar ahí, aparece delante de nosotros. Esta historia es del segundo tipo”. Pasen y lean.

Dramaturgo y guionista, Antonio Rojano (Córdoba, 1982) es autor de más de una quincena de textos teatrales, entre los que destacan sus últimos montajes: Ricardo III (El Pavón Teatro Kamikaze, 2019); Hombres que escriben en habitaciones pequeñas (CDN, 2019); Catástrofe (Sala Cuarta Pared, 2019); Furiosa Escandinavia (Teatro Español, 2017); DioS K (Teatro Español, 2016), y La ciudad oscura (CDN, 2015).

Entre otros reconocimientos a su dramaturgia ha recibido el Premio Lope de Vega de Teatro (2016), la Beca Leonardo de la Fundación BBVA (2014), la Royal Court Theatre Summer Residency (2010), el Premio Caja España (2009), el Premio Marqués de Bradomín (2006) y el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca (2005).

La mayor parte de su obra se encuentra publicada y sus textos se han traducido al inglés, francés, italiano y japonés. Es coautor del guión, junto al también dramaturgo Miguel del Arco, de “Las noches de Tefía”, una serie actualmente en rodaje para ATRESPlayer.