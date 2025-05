Miguel Molina: «La ocupación militar de Barbate es superior a la de Rota y Morón juntas»

Desde hace más de 40 años, la costa de Barbate vive inmersa en un interminable «Día D». Aunque no tan histórico como el de Normandía, su paradisíaco frente litoral ha sido y sigue siendo escenario de mil y un desembarcos anfibios. Operaciones de extraordinarias dimensiones, en las que, como ha ocurrido estos días, con motivo de la «Dynamic Mariner-Flotex 25» (5.000 militares de 8 países), la OTAN viene coordinando y demostrando la extraordinaria preparación para el combate de sus ejércitos. Maniobras militares tras la que se «esconde» una dura e «indignante» realidad para los habitantes de este pueblo marinero gaditano: la singular (no existe otra de similares características a nivel nacional) servidumbre que soporta el 40 por ciento de su término municipal y la nula compensación económica anual del Gobierno por la utilización de unos terrenos que fueron expropiados en 1981 y que tienen la catalogación de Zona de Interés para la Defensa Nacional.

¿Qué siente al ver que, una vez más, no ha sido atendida la singularidad de Barbate?

Dejando muy claro que nos alegramos de que otros municipios, incluso sin tener afección militar directa, vayan a ser compensados; seguimos sin entender que no se mire a una localidad que, como la nuestra, tiene una ocupación militar superior a la de Rota y Morón juntas. Situación que, si cabe, se antoja más indignante si la comparamos con la de las Bardenas Reales (Navarra), que recibió siete millones de euros anuales en los diez primeros años de su ocupación por Defensa y que, ahora, en un segundo tramo, está percibiendo catorce.

¿En la falta de oposición política en los años 80 está el error de base de toda esta situación?

Es obvio que, vistas las dimensiones de lo que se ponía sobre la mesa (el 40% de los terrenos de nuestro término municipal) y de lo que podía suponer esta ocupación para el presente y futuro de Barbate, aquí también se debería haber reclamado la fórmula del alquiler, pero no fue así. Defensa entró con la máxima fortaleza que podía darle la ley, real decreto y luego expropiación forzosa; no lo es menos que, en aquel momento, nadie defendió los intereses de nuestra tierra. Es más, aún hoy día, nadie reconoce el perjuicio que se ocasiona a nuestro territorio.

¿A qué cree que responde este no reconocimiento de la situación singular que sufre Barbate?, ¿considera que estamos ante una cuestión de intereses políticos por encima de los del municipio?

A mí me da la impresión de que, lamentablemente, estamos ante uno de esos asuntos en los que los intereses políticos priman más que los de los municipios. De hecho, si bien es cierto que el propio PSOE defendió en su momento (2017) la singularidad de Barbate, elevándola al Congreso, al final todo se quedó en nada. Aquella iniciativa legislativa se quedó sin desarrollar.

Ha señalado que, tras la nueva exclusión de compensaciones, volverá a solicitar una reunión con el Gobierno, ¿qué respuesta han recibido hasta la fecha todas sus «plegarias»?

Así es. Desde que llegamos al gobierno de la ciudad, sin ningún tipo de recelo y en el afán de avanzar en lo que nos ocupa, le he mandado cartas a la ministra de Defensa y al presidente del Gobierno, pero no hemos tenido el feedback para sentarnos a la mesa y tratar de llegar a un acuerdo.

¿La única respuesta ha sido el silencio?

Sí. Ellos se agarran a que nos acogemos a los Fondos de Ordenación, pero esto no es algo específico para Barbate. Se trata de algo generalizado para todos los municipios que han tenido deudas históricas y que, en nuestro caso, cabe decir que también viene de aquellos años. Una época, década de los 80, en la que a algunos alcaldes les dio por no pagar la Seguridad Social y Hacienda, ya que creían y decían que el ayuntamiento no era embargable. Esto originó una «roncha» que ha circulado todos estos años hasta que, recientemente, hemos limpiado la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, paralizando una sangría que hacía que, cada año, se ampliara en cinco millones de euros más.

No obstante, la deuda sigue estando, de ahí la importancia de las compensaciones por la ocupación de Defensa.

Efectivamente, la deuda sigue estando ahí, ahora a un interés mínimo. Nosotros defendemos que el pago de la misma no debería salir de los recursos de los vecinos de Barbate. Debería pagarse con las ayudas que tendrían que venir del Ministerio de Hacienda en compensación por la ocupación de nuestro territorio.

Ha reclamado mayor sensibilidad por parte del PSOE a nivel regional y nacional en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que han impulsado desde el Ayuntamiento con el respaldo de todos los partidos, incluido el grupo socialista.

A mi entender, el PSOE debería ser el mayor precursor de esta iniciativa, ya que, independientemente de quien fuese la persona que gobernara en aquellos años en Barbate, eran los socialistas los que estaban al frente del Ayuntamiento y los que iniciaron la deuda histórica de nuestro municipio. Solo por eso y por las terribles consecuencias que ha tenido para Barbate, el PSOE debería tener más sensibilidad y contrarrestar lo mal que lo hizo entonces con la puesta en marcha de las acciones necesarias para intentar solventar ese perjuicio histórico.

De no ver atendidas las peticiones de compensación para Barbate, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar?

Nuestra idea es ir a por todas y que, desde la negociación y el acuerdo, todo vaya saliendo adelante con normalidad. No obstante, si esto no ocurre, yo, como alcalde de mi pueblo, no tendré otra opción que movilizar a la ciudadanía. Tanto aquí como, si es necesario, en la capital de España.