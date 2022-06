Moreno llama a interpretar el resultado electoral “con absoluta humildad”

Hace cinco días que el PP ganó las elecciones andaluzas con 58 diputados y el vencedor, Juanma Moreno, evita pronunciar la expresión mayoría absoluta. “Esta mayoría suficiente le sienta bien a Andalucía”, ha asegurado en la junta directiva del PP-A, sabedor de que ahora, más que nunca, hay que tener los pies en la tierra para no caer en la autocomplacencia. Ante la cúpula del partido en Andalucía, Moreno ha reconocido que, tras conocer estos resultados históricos, no ha sentido euforia, sino responsabilidad. “Por eso soy más paciente, sereno y tengo en cuenta que hay que escuchar”, ha señalado, no sin antes llamar a interpretar esta victoria “con absoluta humildad”.

“Ahora empieza el verdadero examen. Los andaluces esperan de nosotros lo que les hemos prometido: honestidad, proximidad y ambición. El PP no les va a defraudar”, ha señalado, además de agradecer a los cuadros del partido la campaña “en positivo” que han realizado. Precisamente, esta característica es “marca de la casa” porque los dirigentes populares “hablamos siempre con una sonrisa”. “Este es un partido que no se mete con el de enfrente”, ha remarcado.

Los 58 diputados y el millón y medio de votos cosechados significan un espaldarazo al “camino de moderación y ambición” que se inició hace tres años y medio, cuando un presidente no socialista accedió a San Telmo por primera vez. Ante la corriente de entusiasmo generada desde el domingo, Moreno ha asegurado que “el halago debilita” y esta victoria “no puede llevar a creernos que somos mejores que los demás”. “Los 58 escaños están al servicio de los andaluces”, ha remachado.

El vencedor de las elecciones ha apelado al diálogo para construir “una Andalucía sin trincheras” y ha asegurado que el nuevo Gobierno se constituirá “en el menor tiempo posible”. De hecho, ya se ha puesto en contacto con los partidos para acelerar el debate de investidura y arrancar el 22 de julio, cuando tome de nuevo las riendas de la Junta de Andalucía.

Junto a ello, Moreno ha trazado su hoja de ruta, que pasa por la “protección de las familias”, por más bajadas de impuestos, por la simplificación burocrática -”vamos a pedir un esfuerzo a los ayuntamientos en este sentido”-, por el apoyo a las pymes y autónomos y por el impulso a la economía verde y la digitalización.

No obstante, ha advertido de que “no tenemos varitas mágicas” y que problemas que afectan a toda Europa, como la inflación derivada de la guerra en Ucrania, “no podemos resolverlos en 15 minutos”. Sobre este asunto, ha instado al Gobierno central a tomar decisiones “con determinación y escuchando”. La rebaja del IVA, anunciada recientemente por el Ejecutivo de Sánchez, no es “suficiente”, a su juicio. “Para ese camino no hacen falta estas alforjas”, ha subrayado.

Moreno ha reconocido que tras la victoria del domingo ha recibido llamadas de inversores interesados en implantar sus proyectos en Andalucía, ahora que se continúa la senda de estabilidad. Y sobre las críticas que ha recibido, dirigidas a que “ocultó” las siglas del PP en la campaña, ha señalado que se siente “orgulloso” de ser militante popular. “Trabajando por Andalucía hacemos más grande nuestro país”.