Once años “de soledad” por los ERE en el PSOE

Once años después del comienzo de la causa de los ERE -13 contando el arranque de la investigación del “caso Mercasevilla”- y para cuatro de la pérdida de la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz vive en permanente estado de shock y depresión por la incertidumbre interna y las sentencias judiciales externas. La aplastante mayoría absoluta del PP tampoco se puede entender sin los «Cien años de soledad» del PSOE andaluz – 61 años de prisión y 252 de inhabilitación sumaba la sentencia original– como si las palabras del hoy presidente Moreno un año antes de su primera investidura -alertando del uso del Presupuesto del Gobierno de la Junta de manera irregular para hacer favores- fueran un presagio y, como en la obra de García Márquez, ya “estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante» en que la justicia «acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra». Todavía quedan más de 180 piezas separadas por las ayudas de los ERE por juzgar y la resolución de nuevos recursos tras confirmar el Supremo la prisión de Griñán y la condena a Chaves. El segundo fallo de la causa de los ERE también señaló que «la ilegalidad tuvo que ser conocida y consentida» y se descartó que haya «cosa juzgada», por lo que los altos cargos pueden ser condenados más veces, aunque en piezas separadas anteriores no se ha aplicado. La Justicia cifra en 680 millones de euros el fraude. El juicio del procedimiento específico de los ERE duró un año y cuatro días y la sentencia contó con más de 1.800 folios.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso, con dos guardias civiles

El 31 de marzo de 2009 comenzó a cambiar la historia política de Andalucía. En Sevilla, el tema recurrente de la actualidad eran las molestias de la multitud de obras del entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. De golpe –aunque hubo estertores previos como el «caso Macarena» con facturas falsas en el distrito hispalense–, una trama de sobornos por parte de cargos del PSOE ponía frente al espejo de la opinión pública una red clientelar tejida a lo largo de una década de gobiernos socialistas en la Junta. El «caso Mercasevilla» desembocó en la causa de los ERE. En 2012, el PSOE perdió las elecciones por primera vez pero los 50 escaños de Arenas no fueron suficientes para apear a José Antonio Griñán de San Telmo, quien tuvo la astucia política, en contra del aparato de Ferraz, de colocar las elecciones autonómicas varios meses después de las generales en las que arrasó Rajoy y de presentarse como garante de los servicios públicos ante los ajustes incipientes. Un pacto con IU salvó la Junta para los socialistas. Pero el PSOE-A ya estaba sentenciado.

La primavera de 2009 supuso el fin de la inocencia del electorado andaluz. La grabación de los empresarios del Grupo La Raza provocó un vuelco. Dos altos cargos de Mercasevilla les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería en los terrenos del mercado central hispalense. En el audio, Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que el dinero no era para ellos, sino para «niños saharauis y carteles de Felipe González». «La Junta colabora con los que colaboran». Así se descubrió el origen de lo que después sería el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía.

Antonio Fernández declaró en los juzgados de la capital hispalense por el «caso Mercasevilla»