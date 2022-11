Condenados dos cazadores de Granada por maltratar a sus perros

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a dos cazadores (rehaleros) a penas de prisión de entre ocho y dieciséis meses de cárcel por delitos continuados de maltrato animal hacia una veintena de perros, cinco de los cuales tuvieron que ser sacrificados por haber desatendido sus graves problemas de salud derivados de su precaria situación. Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este viernes, uno de los acusados era el encargado, aproximadamente desde octubre de 2020 a febrero de 2021, del cuidado de la rehala de perros en unas instalaciones situadas en un paraje del municipio de Güejar Sierra (Granada). Sin prestar la “debida diligencia”, mantuvo a los canes de la rehala que se identificaron inicialmente hasta un total de veintiuno, en habitáculos con hierros punzantes y oxidados, sin la suficiente luz, con el suelo con excrementos, orines y vómitos, y sin la suficiente comida ni agua, al no suministrarse diariamente.

Consecuencia de ello, dos perras presentaban tumores mamarios bilaterales de gran tamaño y estaban muy desmejoradas físicamente; un perro macho tenía un bulto de gran tamaño en un testículo con abundante líquido acumulado en el escroto con gran dolor, y otro perro joven presentaba una aparente fractura del fémur, con desplazamiento de rótula y casi no podía caminar por el dolor. Además, otro can presentaba un bulto o tumor en la tráquea que aparentemente no le permitía ingerir la comida ni beber adecuadamente.

Según declara probado la sentencia, como única solución para paliar el sufrimiento se tuvo que sacrificar a estos cinco animales. Todos eran de titularidad de uno de los acusados, quien además de reconocer los hechos, “con manifiesto desprecio a la salud física y psíquica de los animales”, se despreocupó por los mismos, sin colaborar con la fuerza actuante y llegando a cambiar la titularidad de tres de los canes antes de la retirada de algunos de ellos a la asociación protectora Galgos del Sur.

Según ha informado este colectivo en un comunicado, la Fiscalía, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de maltrato animal y consideró penalmente responsables en concepto de autores a cada uno de los acusados. Por ello, solicitó la imposición a cada uno de ellos de la pena de dieciséis meses de prisión con inhabilitación especial para el desarrollo de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante tres años y seis meses.

Finalmente, el Juzgado ha condenado al ayudante del rehalero a un total de ocho meses de prisión y dos años de inhabilitación, y al otro acusado a un total de dieciséis meses y tres años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de maltrato animal. La sentencia aún no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días desde su notificación.