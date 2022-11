Iceta bendice la polémica torre del puerto de Málaga

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha referido este jueves a la futura torre del puerto y ha asegurado que “el Ministerio de Cultura no va a prohibir que se erija ese edificio” porque “nuestros expertos dicen que no se produce el expolio que habían señalado algún organismo internacional como riesgo”. “Se va a poder hacer esa torre y, además, nos pasará como con todas las torres, al cabo del tiempo será una referencia querida y del gusto de la mayoría como han sido la mayoría de torres, no digo solo los rascacielos de Nueva York, sino las torres de Barcelona, que son apreciadas por la ciudadanía como símbolo de la ciudad”, ha puesto como ejemplo.

Cabe recordar que ya la dirección general de Cultura de Bellas Artes archivó el expediente de expolio en relación con la torre del puerto de Málaga. En concreto, precisaron que se archivó tras concluir “la falta de evidencias probadas para determinar la existencia de expoliación” en el citado proyecto. Iceta ha asegurado que “nosotros en este tema hemos hecho lo que tocaba”, precisando que una institución internacional, Icomos, levantó una alerta sobre este proyecto y “nosotros, como somos un país que ha suscrito todos los tratados internacionales de protección de patrimonio, nos pusimos a trabajar sobre la cuestión”.

Ha insistido en que “en opinión de los técnicos del ministerio no hay expolio del paisaje” pero, ha continuado, “también nos hemos atrevido a hacer unas recomendaciones sobre cómo hay que obrar para que así sea”. “En esto tenemos que huir todos de arbitrariedades y de gustos personales, porque para gustos, colores”, ha dicho el ministro, que, en este sentido, ha recordado que “hace 20 años Benidorm era como una maldición y hoy es tomada como referencia por países que quiere también un desarrollo turístico denso”. Por tanto, ha incidido, “hay que evitar dejarse llevar por modas y ser el máximo de objetivos”.

Así, Iceta ha dicho que España tiene los “mejores técnicos y expertos en patrimonio cultural” y ha recordado que cada vez que llega un expediente o queja “la sometemos a los expertos, porque no será porque le guste o no al ministro”. “Esto va porque gente que sabe, marca el camino”. En este punto, ha dicho que él viene “un poco condicionado” porque viene de Barcelona y “allí tenemos algunas torres”, aludiendo a la Sagrada Familia, que en su tiempo “se consideró que era una locura; el proyecto, incluso, planteaba, en cierta medida todavía plantea, que hay que eliminar algunos bloques de casas para esponjar el terreno alrededor de ese edificio”, ha recordado. Y, así, ha continuado, “luego llegaron los Juegos Olímpicos, que se hicieron dos torres nuevas en Barcelona junto al mar”.

Sobre las torres en general, ha dicho, “hay que preservar unas distancias, unas proporciones y hacer las cosas con buen gusto” y “esto es lo que va a hacer el Ministerio”. Por tanto, sobre el proyecto de Málaga, ha incidido, “lo que decimos es que hay que cumplir las leyes de Patrimonio, hay que recordar a las administraciones que actúan que esas leyes establecen unos criterios y que nosotros vamos a hacer que haya algún tipo de recomendación que pueda ser útil a esa labor”.