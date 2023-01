Las residencias piden volver a las restricciones más duras

Kraken es una colosal criatura marina de la mitología nórdica descrita como un pulpo o calamar gigante que ataca barcos y devora marineros. Pero en la narrativa del Covid, Kraken nada tiene de fiera. Aunque así han bautizado a la nueva variante del Covid, la XBB.1.5, este sublinaje de ómicron no es más grave que los anteriores ni provoca más hospitalizaciones ni muertes.

Con la vista puesta en China, donde las autoridades han reconocido más de 60.000 muertos en menos de un mes, el mundo contiene de nuevo la respiración ante el temor a una nueva ola de Covid que sature los sistemas hospitalarios. Se ha intentado azuzar el miedo con Kraken y, aunque es cierto que se está propagando a gran velocidad por EE. UU. –ya representa el 46% de los casos en este país– la Organización Mundial de la Salud (OMS) no muestra demasiada preocupación. Reconocen que se propaga más rápido que las anteriores variantes de ómicron y que por eso se está convirtiendo en predominante, pero afirman que «no porta ninguna mutación que se sepa que está asociada con un cambio potencial en la gravedad».

Kraken apenas está aterrizando en España, se han contabilizado cinco casos en Madrid y el País Vasco, pero lo más probable es que se convierta en dominante en unas cuantas semanas. En Andalucía todavía no se ha registrado ninguno, pero sí se está observando un ligero aumento de la incidencia acumulada. De momento, los responsables siguen siendo los sublinajes de ómicron BQ.1 y BQ.1.1., pero se espera que sean barridos en breves por Kraken.

Según el último informe de la Junta de Andalucia, la incidencia acumulada en mayores de 60 años está ya en 75 casos por cada 100.000 habitantes, 23 puntos más que antes de Navidad. El número de hospitalizados se ha incrementado en 50 y ya rozan los 300 ingresados, 20 de ellos en UCI.

Los datos, aunque en ligero ascenso, realmente no son alarmantes, pero la Junta de Andalucía sí mira con especial atención la situación de las residencias de mayores. Allí, los contagios se han incrementado un 10% entre los usuarios y más de un 40% en el personal desde Navidad. Así, y ante el escenario que se avecina, con la probabilidad de una nueva oleada de contagios, la Junta ha decidido mover ficha y reunir a su Comité de Expertos del Covid de manera preventiva. Una iniciativa aplaudida por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), que les ha hecho llegar sus peticiones.

«Nosotros nos hemos basado en las últimas recomendaciones que ha trasladado la OMS», apunta el presidente de FOAM, Martín Nieto. Y explica el paquete de medidas propuesto al comité. En primer lugar, las organizaciones de mayores consideran que debería implantarse de nuevo la macarilla obligatoria en todos los interiores, como bares, comercios, etc. «porque los contagios los traen los trabajadores y los familiares». El cubrebocas nunca ha dejado de ser obligatorios en los geriátricos, pero el colectivo quiere que se extienda. Nieto reconoce, no obstante, que Andalucía no tiene competencias para tomar esta decisión, por eso pide que trasladen la petición al Consejo Interterritorial.

En segundo lugar, demandan una campaña que motive a la población a vacunarse de la cuarta dosis porque solo la mitad de los andaluces mayores de 60 lo han hecho. Como tercera medida, apremian a instalar en las residencias sistemas de ventilación eficaces con filtros adecuados porque «no se trata solo de abrir ventanas y menos en las residencias teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los residentes», subraya el presidente de FOAM.

En el paquete de medidas trasladado al Comité de Expertos de la Junta, las residencias también inciden en la importancia de que las visitas se realicen en exteriores y si no es posible en «espacios bien ventilados y de manera escalonada». Y, sobre todo, piden que regrese una de las medidas que, a su juicio, ha resultado más eficaz a lo largo de la pandemia: «Queremos que vuelvan los cribados aleatorios semanales en el personal y en los residentes para detectar a tiempo a las personas infectadas, aislarlas y así contener a tiempo los brotes», alega Nieto.

Las organizaciones de mayores aplauden la iniciativa de la Junta a la hora de convocar al comité pero dudan de que sirva para algo: «Esperamos que salgan medidas adecuadas, pero somos conscientes de que, a lo sumo, trasladarán unas cuantas recomendaciones», apunta Nieto.