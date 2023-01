El uso de robots reduce el plazo para las pensiones no contributivas un 35%

España es un país descentralizado. Existen competencias que están en manos del Gobierno central, de las autonomías y de los ayuntamientos y muchas de ellas son compartidas. Las pensiones, por ejemplo, son competencia del Estado, pero la gestión y reconocimiento del derecho a percibir una Pensión no Contributiva se realiza por las comunidades autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Recientemente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sacó pecho por su gestión y aseguró que las pensiones se reconocen «en una media de menos de 20 días». Eso sí, con una excepción. Escrivá dio un aviso a las regiones: las pensiones no contributivas y no contributivas de invalidez que corresponde reconocer a las comunidades autónomas tardan en resolverse un promedio de 150 días.

En el caso de Andalucía, en 2022 se ha bajado esa media: el tiempo medio de tramitación, según datos de la Consejería de Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, fue de 140 días. En 2020, por ejemplo, era de 214 días. Por tanto, se ha conseguido reducir un 34,5 por ciento y se ha situado ligeramente por debajo de la media que señalaba el ministro de Inclusión, Seguridad, Social.

Esta reducción en los trámites ha sido, fundamentalmente, gracias a la implantación de unos robots informáticos mediante tecnología RPA (Robotic Process Automation) en la gestión que se pusieron en marcha en la anterior legislatura y que anunció la ex consejera Rocío Ruiz en agosto de 2021.

La utilización de robots se está extendiendo en la administración andaluza. Según datos de la Consejería de la Presidencia –de la que depende la Agencia Digital de Andalucía– actualmente existen 20 procedimientos robotizados en 9 consejerías, lo que supone un ahorro de 230.000 horas de trabajo. En el caso concreto de los que se utilizan para tramitar las pensiones no contributivas, esta tecnología permite realizar consultas para un total de más de 100.000 personas beneficiarias, además de los respectivos miembros de las unidades de convivencia. Además, pueden trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana y tienen altos niveles de fiabilidad y trazabilidad.

A todo ello hay que sumar que el I Plan de Personas Mayores de Andalucía incluyó un programa estratégico denominado «Plan de mejora de la gestión de las pensiones no contributivas» que incluyó la firma de convenios con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para acceder a los datos y la realización de cruces masivos de datos. Por último, también se incorporó personal en las distintas delegaciones territoriales de la Junta.

En el caso de las pensiones no contributivas que resultan denegadas, el tiempo es sensiblemente inferior: 117 días de media en 2022, mientras que en 2020 fue de 218. Por tanto, se ha conseguido reducir un 46 por ciento el lapso de respuesta.

Hay que recordar que para este año la Junta de Andalucía ha revalorizado el importe de la ayuda complementaria a las pensiones no contributivas y asistenciales un 9%, medida que beneficiará a casi 99.000 personas.