Las alertas amarillas por altas temperaturas en Andalucía estarán activas hasta el jueves

Septiembre continúa siendo noticia por sus altas temperaturas, algo inusual en esta época del año, y es que el verano parece querer resistirse a marcharse en Andalucía, donde esta semana se continuarán registrando temperaturas cercanas a los 40 grados, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para este miércoles, la AEMET, sitúa en alerta amarilla a la zona del Valle del Guadalquivir, campiñas sevillana y cordobesa incluidas, así como a Sierra Morena, donde las temperaturas estarán por encima de los 39 grados.

El riesgo de precipitaciones será prácticamente nulo, con cielos por lo general despejados salvo alguna nube dispersa. Eso sí, es de esperar que haya fuertes rachas de viento ocasionales en el área del Estrecho.

Para el jueves, la tendencia continúa parecida incluso al alza, llegando a alcanzarse los 41 grados en municipios como Montoro (Córdoba), por lo que los avisos amarillos seguirán vigentes en las zonas previamente mencionadas. El viento será de levante moderado en Almería y Cádiz, aunque de nuevo se registrarán rachas ocasionalmente muy fuertes en el Estrecho.

Estos días dejan como curiosidad el hecho de que jamás en estas fechas se habían registrado en esta serie histórica (1991-2020) temperaturas tan altas a más de 1500 metros de altura, como las que se están viviendo en estos días, algo indicativo de lo excepcional del fenómeno.

A partir del viernes no obstante se espera que las temperaturas se suavicen de forma general, aunque todavía podrían ser elevadas en ciudades como Sevilla, bajando ya sí notablemente de cara al sábado.