El polémico cumpleaños de Ábalos: Aldama en la fiesta con Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños

La segunda parte de "La Guerra de los Rose" entre Carolina Perles y José Luis Ábalos ha puesto el foco en esta ocasión en el cumpleaños del exministro que se celebró en un restaurante propiedad de Víctor de Aldama. Una cita a la que acudió el propio empresario y también Pedro Sánchez con importante miembros de su Gobierno como María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska.

En una nueva entrega de su entrevista a Telecinco, la exmujer de Ábalos ha repasado los temas que le faltaban por comentar sobre las casi dos décadas que pasó de relación con el exministro. Perles ha tachado a su antiguo esposo de "egocéntrico" al que "tiene que hacer caso sí o sí" y "sino busca la manera de complicarte la vida".

"Si a José entra en prisión, José terminará hablando y si José cae no va a caer solo, morirá matando", afirmó. Sin embargo, el tema más polémico fue la celebración del 60 cumpleaños de Ábalos el 8 de diciembre de 2019. Aldama era el dueño del restaurante y pagó toda la comida de la fiesta.

La fiesta de Ábalos

Perles ha sacado a la luz las fotografías de ese evento donde se puede ver a Víctor de Aldama, Pedro Sánchez ("no tardó mucho en marcharse"), Félix Bolaños, María Jesús Montero, Koldo García o Fernando Grande-Marlaska. Durante esa fiesta, Ábalos recibió una llamada de felicitación de Delcy Rodríguez. "No se hizo delante de nadie, salió fuera del local y le pasó el teléfono Aldama", ha asegurado.

Ábalos trasladó a Koldo su intención de comprar una casa mediante una sociedad: "La cuestión es que me reconocieron" Europa Press

En resumen, el empresario coincidió en esa fecha con la plana mayor del Gobierno de Pedro Sánchez. Una fecha en la que aún no habían comenzado el groso de la investigación que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Aldama no estaba todos los días en mi casa, quien sí estaba era Koldo. Vino en varias ocasiones pero se reunían en otro lado. En el ministerio en Ferraz, en nuestra residencia apenas le vi dos o tres veces", ha afirmado Perles.

La exmujer recula sobre el dinero en el extranjero de Ábalos

"No soy conocedora de que se les entregara esa cantidad de dinero y menos si a día de hoy tiene algo. Yo no soy la que tenga que juzgar eso", ha afirmado sobre las acusaciones del cobro de comisiones. "Yo simplemente lo que pienso que miente en muchas cosas cuando dice que ese sobre es mentira, él mismo ha confesado que le pagaba a la señorita que le acompañaba si lo ha confesado, los sobres que se llevaba era para eso", ha asegurado sobre el dinero en efectivo, que ahora ha cifrado en 1.500 euros.

"Lo único que digo si se lo gasta, lo hará viajando. Yo creo que no para de viajar", ha reculado la exmujer de Ábalos. Carolina Perles ha cambiado ahora su testimonio cuando hace una semana confesó que el dinero de su exmarido había que buscarlo "mirando su pasaporte".