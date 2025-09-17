Nueva «ley Feijóo» en el Senado: el PP propone endurecer las penas para políticos que ensalcen el terrorismo

El Pleno del Senado debate hoy una nueva «ley Feijóo», como denomina el grupo popular a sus iniciativas en la Cámara Alta. Esta vez, se trata de una modificación del Código Penal para endurecer las penas a los políticos que enaltecen el terrorismo, que se une a otros dos textos que ya fueron aprobados «para el Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo» en los que se exigía, entre otras cosas, «investigar los 379 asesinatos de ETA que todavía están sin resolver» y se impedía a condenados por terrorismo «ir en listas electorales, por la memoria, la dignidad y la justicia».

Ahora, el PP plantea una nueva redacción para el punto dos del artículo 578 del Código Penal: «Cuando los hechos –enaltecimiento del terrorismo– fueran cometidos por autoridad, funcionario público o representante de un partido político, serán castigados con las penas previstas en el apartado anterior –prisión de uno a tres años–, en su mitad superior y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo, por tiempo de uno a cinco años». Es decir, las penas de cárcel se incrementarían de dos a cuatro años y medio.

En declaraciones a LA RAZÓN, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, asegura que esta propuesta «nace de una realidad que avergüenza a España» y es que «cada semana se celebran homenajes a etarras en nuestras calles, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez calla y mira hacia otro lado».

A juicio de la dirigente popular, «el PSOE ha decidido mantener su poder a cualquier precio, incluso al de blanquear a ETA y legitimar a sus herederos políticos». Desde el PP recuerdan que a lo largo de este verano se han celebrado hasta 26 actos de homenaje a terroristas en municipios gobernados por Bildu. «Fueron las propias instituciones locales las que facilitaron su realización, incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas».

Marimar Blanco defenderá la iniciativa

La ley, que será defendida por la senadora popular Marimar Blanco, hermana del concejal de Ermua cuyo asesinato marcó un antes y un después en lucha antiterrorista de nuestro país, incide en la «humillación o menosprecio» que suponen para víctimas como la propia Marimar los actos de enaltecimiento o justificación del terrorismo.

Así recalca García que la finalidad última de esta proposición es, por un lado, dar «un paso más en la defensa de la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo»; y, por otro, contraponer la «política muy laxa que está llevando a cabo el Gobierno en defensa de las víctimas». Y añade: «Al Gobierno parece que le interesa más estar del lado de los verdugos que de las víctimas, y todo ello por mantener el sillón de la Moncloa».