La Audiencia de Almería condena a dos patrones de patera a más de cuatro años de cárcel

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de 4 años y 6 meses y 4 años y 3 meses de prisión a dos hombres de nacionalidad argelina por organizar y patronear una patera que transportó hasta la costa almeriense a trece migrantes, entre ellos un menor de edad, en abril de 2024.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que ambos actuaron con ánimo de lucro y pusieron en grave peligro la vida de quienes viajaban a bordo al carecer la embarcación de las mínimas medidas de seguridad exigidas para la navegación.

Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2024, cuando los acusados partieron en una embarcación de fibra desde la costa argelina tras haber cobrado o tener previsto cobra entre 2.500 y 6.000 euros por pasajero.

Según la resolución, ambos se turnaron en el manejo del timón, del sistema de navegación mediante GPS y en el repostaje del motor, durante una travesía realizada sin luces, sin chalecos salvavidas y sin sistemas de comunicación ni auxilio.

La embarcación quedó a la deriva y comenzó a hacer agua debido al oleaje y a la sobrecarga. Finalmente, fue interceptada y auxiliada por un buque de la Agencia Europea Frontex en el mar territorial español, a 7,4 kilómetros de la costa de Almería.

La Audiencia señala que la embarcación, de unos 5,5 metros de eslora y equipada con un único motor, no era apta para una travesía de más de 200 kilómetros en mar abierto, especialmente sin elementos de salvamento, achique o radiocomunicación.

Un informe pericial de Seguridad Marítima aportado al juicio concluye que el viaje supuso un riesgo “grave e inminente” para la vida de todos los ocupantes.

Además de la pena de prisión, el tribunal ha decretado el comiso de la embarcación y de un teléfono móvil utilizado en la organización del viaje. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.