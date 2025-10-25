Meteorología
El tiempo en Andalucía este sábado 25 de octubre
Jornada de transición ante la bajada del termómetro que se espera para este domingo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en Andalucía temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el litoral, mientras en el interior tampoco cambiarán o aumentarán ligeramente, en una jornada de transición ante la bajada del termómetro que se espera para este domingo.
Los cielos estarán nubosos, con intervalos de nubes altas, que serán bajas y con brumas matinales en el litoral mediterráneo, Sierra Morena y el valle del Guadiana, sin descartar nieblas.
Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados de componente oeste, más intensos en el litoral.
