El tiempo en Andalucía este sábado 25 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en Andalucía temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el litoral, mientras en el interior tampoco cambiarán o aumentarán ligeramente, en una jornada de transición ante la bajada del termómetro que se espera para este domingo.

Los cielos estarán nubosos, con intervalos de nubes altas, que serán bajas y con brumas matinales en el litoral mediterráneo, Sierra Morena y el valle del Guadiana, sin descartar nieblas.

Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados de componente oeste, más intensos en el litoral.