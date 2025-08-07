Andalucía supera los 16 millones de turistas en el primer semestre, un 1,9 % más

Andalucía recibió en el primer semestre de este año 16,6 millones de turistas, lo que supone un incremento del 1,9 % respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos extraídos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado este jueves los datos del segundo trimestre de este año, en el que el número de turistas que visitó Andalucía superó los 10,2 millones, lo que supone un aumento de un 2,4 % con respecto al mismo trimestre del pasado año.

Estas cifras, unidas a las del primer trimestre de 2025, cuando visitaron Andalucía 6.450.720 turistas (+1,3 %) arrojan un nuevo crecimiento en el semestre, del 1,9 % interanual, hasta los 16.667.111 turistas, según la comparativa de ambos periodos efectuada por EFE.

Entre abril y junio de este año, de los 10,2 millones de turistas que llegaron a Andalucía, el 60,2 % eran españoles (el 29 % andaluces y el 31,2 % del resto del país), el 29,3 % procedían de la UE excluida España y el 10,5 % del resto del mundo. En cuanto a las motivaciones, el 83,5 % de los turistas que visitaron Andalucía, lo hicieron por vacaciones, el 10,7 % para visitar a familiares y amigos, el 2,3 % por trabajo o negocios y el 3,6% restante alegaron otras motivaciones.

El alojamiento hotelero fue el alojamiento más utilizado por estos viajeros, ya que fue seleccionado por el 58,6 % de los turistas en el segundo trimestre, mientras que el 33,8 % utilizó apartamento, piso o chalé. La estancia media continuó acortándose en el segundo trimestre, al bajar un 0,7 % hasta situarse en 5,1 días, después de que en el primer trimestre del año bajara un 2,7 % hasta los 6,2 días.

En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga se mantuvo a la cabeza entre abril y junio, con el 27,9 % de los mismos, seguida de Cádiz, Sevilla y Granada con el 18,4 %, 15,9 % y 11,7 %, respectivamente.

El gasto medio diario sigue creciendo

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el segundo trimestre se estima en 86,19 euros por turista, cifra que es mayor en un 6,1 % a la del mismo periodo del año anterior, con lo que se mantiene la tendencia del primer trimestre, cuando se situó en 83,40 euros por turista, un 6,5 % más que en 2024.

Entre abril y junio se observan diferencias en el gasto en cuanto en función de la procedencia de los turistas: los andaluces gastaron 74,84 euros de media al día, mientras que los procedentes del resto del mundo desembolsaron 109,46 euros. En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el segundo trimestre concedieron un 9 a su estancia en la región, y las provincias más valoradas fueron Jaén con un 9,4, y Sevilla y Cádiz, con un 9,2 y 9,1, respectivamente.