María Bravo tiene una rotonda en su honor en Marbella

Eva Longoria, Amaury Nolasco o Brigitte Nielsen, entre otras «celebrities», no quisieron perderse ayer un acto en el que Marbella rindió homenaje a María Bravo, una de sus grandes embajadoras solidarias, con el descubrimiento de un monolito en la rotonda más cercana a Casa Ángeles, la entidad social que fundó la actriz española.

Arropada por personalidades del mundo de la empresa, la cultura y la sociedad marbellí, también estuvieron presentes la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, y la colaboradora de LA RAZÓN, Carol Sepúlveda.

La alcaldesa de Marbella, que fue encargada de abrir el acto, aseguró que Bravo «ha llevado el nombre de Marbella a lo más alto en el panorama internacional desde su faceta artística y como emprendedora», pero también, insistió la edil, «de una manera muy particular en el ámbito filantrópico», motivo por el que se le hizo entrega de este reconocimiento a su «trayectoria vital y profesional de una mujer que representa los mejores valores de nuestra ciudad». Muñoz enumeró algunos de los proyectos que ha llevado a cabo la actriz en el municipio malagueño, como la gala de los Global Gift o la fundación de la Casa Ángeles, una entidad que «se ha convertido en un símbolo claro de inclusión, ayuda y esperanza para los colectivos más vulnerables y niños con necesidades especiales».

Por su parte, Eva Longoria reconoció «el impacto transformador del trabajo de María Bravo en la comunidad», que consideró como «una inspiración» para ella, y agradeció al Ayuntamiento este reconocimiento porque «nadie se lo merece más que ella».

Por último, Bravo ahondó en que «Casa Ángeles es una realidad gracias a la generosidad de nuestros embajadores solidarios, amigos de la fundación, patrocinadores y artistas, que donan su tiempo y su talento durante años y que, sin dudarlo, creen en nosotras y en nuestra causa desde el principio». Además, no quiso perder la oportunidad de agradecer el «apoyo incondicional» de Eva Longoria, ya que «cada ladrillo de este sueño está construido con su ayuda y con su corazón. (...) Su compromiso y amor son una luz constante en mi camino. Eva no solo está a mi lado como amiga, sino como una hermana, y Casa Ángeles lleva también su huella imborrable».

Asimismo, la galerista y embajadora de la fundación Carol Sepúlveda –colaboradora del diario LA RAZÓN en la sección de Cultura– entregó a María Bravo una escultura del reconocido artista dEmo. «La escultura con forma de 'Corazón Rojo' es un regalo como reconocimiento y símbolo de admiración a su incansable labor solidaria», explicó Sepúlveda.

Tras el descubrimiento del monolito en la rotonda, los asistentes se trasladaron a Casa Ángeles, donde fueron recibidos por parte de las familias y los niños del centro.

Como parte de las actividades del campamento de verano inclusivo de Casa Ángeles, el artista Nicolás Villamizar llevó a cabo un taller de pintura con los niños para fomentar la creatividad y el arte como herramientas de inclusión y expresión personal.

Casa Ángeles

El motivo del homenaje fue la consolidación en Marbella del centro de día para niños y jóvenes con necesidades especiales ubicado a escasos 300 metros de la rotonda que ahora lleva el nombre de María Bravo.

Fundada por la actriz en 2021, su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de estos niños a través de terapias, talleres y programas de ocio diseñados para fomentar la inclusión social. El centro cuenta con instalaciones modernas y personal altamente capacitado para proporcionar un entorno seguro y estimulante. Casa Ángeles se distingue por ofrecer terapias individualizadas y adaptadas a las necesidades de cada niño, así como por promover la participación en actividades grupales y proyectos colaborativos para impulsar la integración social.