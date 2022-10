Un «defecto de forma» aplaza la decisión sobre el referéndum de La Línea

Un defecto de forma de la Junta a la hora de poner en conocimiento del Consejo de Ministros la solicitud elevada por el Ayuntamiento de La Línea para poder celebrar el referéndum sobre la conversión de la localidad en ciudad autónoma es la causa por la que, según señaló a LA RAZÓN su alcalde, Juan Franco, el Consejo de Ministros ha señalado que «aún no ha transcurrido el plazo legalmente establecido para resolver y notificar la solicitud del Ayuntamiento». La contestación llevaba consigo «la desestimación de la solicitud de certificación de silencio administrativo positivo» que había reclamado el consistorio, sus servicios jurídicos, ante el «no pronunciamiento del Consejo de Ministros en plazo».

«Nosotros remitimos la documentación a la Junta de Andalucía en el mes de marzo, que es la encargada de remitirla al Consejo de Ministros. Ésta, en una nota de prensa que sacó, porque no nos contestó de forma oficial, dijo que remitió la documentación en abril, pero nosotros no tuvimos conocimiento ni respuesta», explicó Juan Franco. «En este contexto», añadió, «en el Pleno de agosto aprobamos una resolución, ordenando a nuestros servicios jurídicos a que estudiaran los efectos del silencio y demás, entendiendo que, de no contestarnos, el silencio sería positivo». «A raíz de ahí, por un lado le solicitamos a la Junta copia del escrito que se remitió al Consejo de Ministros y a éste el certificado de silencio positivo». «La cuestión es que el Consejo de Ministros, con un informe de la Abogacía General del Estado, nos ha apuntado que la Junta no remitió en abril la documentación por conducto reglamentario, sino a través de un correo electrónico». «En este punto», resaltó, «la Abogacía dice que, en lo que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo Común, un correo electrónico no es un medio de comunicación válido entre administraciones públicas y que, en base a ello, entiende que el plazo para empezar a contar el hipotético silencio es desde cuando tuvo conocimiento formal de dicho expediente, que fue el 16 de septiembre».

De este modo, el Consejo de Ministros «considera que tiene de plazo hasta el 16 de diciembre para contestarnos», fecha en la que cabría el silencio administrativo.

Juan Franco, que cree que «no ha existido intencionalidad ni mala fe alguna por parte de la Junta», no entiende «la actitud de mandar dicha documentación a través de correo electrónico, que es un buen medio para otras cosas, pero no para algo de este tipo». «Pero», apuntó, «tampoco vamos a generar una polémica con la Junta».

La lectura positiva para el alcalde «es que el Consejo de Ministros ya adelanta algunas de las tesis que va a sostener en su contestación, haciendo referencia al ámbito del interés estrictamente municipal y demás y, a partir de ahí, el Ayuntamiento ya va a ir planteando la defensa». «No nos vamos a engañar», reconoció. «Lo normal es que nos acaben contestando negativamente, no hace falta ser un erudito del Derecho para intuirlo, pero nosotros lo vamos a seguir luchando y, si es necesario, llegaremos al Supremo. Que llegamos en este mandato, bien; que no, ya veremos qué pasa en el siguiente». «Lo que queremos es escuchar a nuestros vecinos», reiteró el regidor.

Cabe recordar que el proyecto de referéndum en torno a la posibilidad de convertir a La Línea de la Concepción en una ciudad autónoma afloró en 2018, a raíz del descontento que generó el Plan Integral del Campo de Gibraltar presentado por el Gobierno.