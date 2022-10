La flota de marisqueo de La Línea espera ayudas

Con el granelero OS 35 descansando sobre el lecho arenoso de aguas campogibraltareñas y superado el temporal que estos días ha sacudido el Estrecho con fuertes rachas de Levante; la calma, tensa, en el puerto pesquero de La Atunara, en La Línea, es total.

Calma que se traduce en el amarre íntegro de la flota de marisqueo, que, sin poder faenar en los caladeros debido a la prohibición establecida por la Junta de Andalucía por motivos de seguridad alimentaria, espera ayudas económicas por su inactividad y sopesa sumarse a la denuncia judicial que el Ayuntamiento de La Línea ya ha anunciado que presentará contra las compañías armadora y aseguradora del OS 35.

El OS 35 hundido en Gibraltar. INFOGIBRALTAR FOTO: INFOGIBRALTAR INFOGIBRALTAR

“La situación es la que es y, con la flota artesanal de marisqueo sin poder faenar desde el pasado 1 de septiembre, se están articulando unas ayudas”, apunta José Carlos Escalera, representante administrativo de la Organización de Productores de La Atunara (OPP-79).

La OPP-79 señala que “aún no sabemos cómo se van a diseñar las ayudas”, que llegarían de los Fondos Europeos

‘Salvavidas’ económico que llegaría a través de los Fondos Europeos y que “depende de la Secretaría General de Pesca y la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Pesca y de Agricultura”.

“Hablamos del periodo entre el 1 de septiembre, en el que se decretó el amarre, y el 12 de octubre”, fecha en la que se prevé que la situación quede controlada y la flota de marisqueo pueda retomar la actividad.

Ayudas que, hasta la fecha, “no se sabe cómo se van a diseñar”. “Sabemos”, explica, “la base jurídica para tramitar estos expedientes, pero todavía no está decidido”. Algo que se espera concretar en próximas fechas para, al menos en parte, “poder compensar las pérdidas que está sufriendo el sector a raí z del cierre preventivo de los caladeros más próximos a la zona de los vertidos ocasionados por el OS 35″.

Cabe destacar que, hasta la fecha, en los análisis que se han realizado en los caladeros no se han detectado residuos de hidrocarburos.

La organización sopesa ahora si se unirá a la denuncia municipal contra las compañías armadora y aseguradora

“Afección como tal, directamente, no existe”. “Pero”, subraya, “el simple hecho del riesgo que podía existir (se trata de una zona con vientos y condiciones muy cambiantes) hizo que, con buen criterio, se pusiera en marcha el correspondiente protocolo”, que no se desactivará hasta que no exista la certeza plena de que no existen riesgos para la salud.

EL SECTOR SOPESA SUMARSE A LA DENUNCIA MUNICIPAL

A la espera de que las ayudas económicas se concreten y tramiten en el menor espacio de tiempo posible (el sector no deja de encajar golpes), la OPP-79 deberá decidir ahora si se suma o no a la denuncia judicial que el Ayuntamiento de La Línea ya ha anunciado que elevará contra las compañías armadora y aseguradora del OS 35 por los daños ocasionados.

“Desde el Ayuntamiento de La Línea, sus jurídicos, nos han trasladado que a su demanda se pueden unir otros afectados”.

“Nosotros”, señala, “queremos valorar las pérdidas que ha sufrido el sector, ya que aún no tenemos los números. Y, una vez realizada esta valoración, serán los propios productores o asociados los que tendrán que sopesar si les interesa o no sumarse a la demanda municipal”.

Desde la Organización de Productores de La Atunara (OPP-79) agradecen el trato que, desde que se produjese dicho accidente, están teniendo por parte del Ayuntamiento de La Línea.

El resto de la flota del puerto pesquero de La Atunara, menos de una decena de barcos de red y palangre, ya se encuentra faenando con total normalidad.