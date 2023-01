Algeciras despide al sacristán asesinado en la iglesia de la Palma: “Ha muerto por su fe y recordando su fe”

El funeral de Diego Valencia, fallecido el pasado miércoles tras ser apuñalado por un hombre de 25 años y origen marroquí que perpetró un ataque en dos iglesias de Algeciras (Cádiz), se ha celebrado este viernes en la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma, de la que era sacristán y que también ha acogido su capilla ardiente desde la noche del jueves.

El obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha sido el encargado de oficial la misa, junto a Juan José Marina, el párroco de la Iglesia a la que han acudido a dar el último adiós a Diego familiares, amigos y autoridades, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, entre otros.

“Dolidos y consternados”, ha afirmado el obispo que quedan sus familiares y amigos, a los que ha vuelto a manifestar sus condolencias y “cercanía paternal a todas las comunidades de Algeciras que han vivido este horror de cerca”. “Ha muerto por su fe y recordando su fe”, ha añadido.

Asimismo, el obispo ha señalado que “es la Iglesia entera la que sufre junto a la sociedad” y ha recordado que “a los cristianos nos han enseñado a perdonar, orar por nuestros perseguidores”. “De no perdonar nos habría ya ganado el mal y hechos como esto nos obligan a fomentar y construir una cultura de la convivencia, del respeto y paz”.

“No basta solo con condenar la violencia, que no tiene justificación, como tampoco el terrorismo o la falta de respeto a la persona y sus libertades”, ha añadido Zornoza, que ha afirmado que “debemos construir sujetos capaces de participar en la construcción de la civilización del amor y del respeto a la vida”.

Diego Valencia, de 65 años, casado y con dos hijas, era sacristán de la parroquia desde hacía 16 años, que había regentado una floristería y muy querido en el mundo cofrade algecireño y en la ciudad, como ha quedado patente con las multitudinarias muestras de dolor expresada por los ciudadanos en general con una concentración en la Plaza Alta y depositando velas y flores en el mismo lugar donde fue asesinado y a la salida del féretro de la Iglesia, entre aplausos de los asistentes en la plaza.

De su lado, el sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, atacado y herido en la iglesia de San Isidro de Algeciras (Cádiz) en la tarde del pasado miércoles, ha asegurado este viernes que se encuentra “físicamente dolorido” pero moralmente “muy tranquilo” y que su ánimo “está fuerte” y quiere ver “las cosas positivas de la vida”.

El sacerdote, que fue dado de alta del hospital en la tarde del jueves, ha aparecido en un vídeo publicado por la comunidad salesiana de Algeciras y recogido por Europa Press. En él ha mostrado su agradecimiento a toda las personas que le han dado su apoyo y ha pedido que “recen por él” para conseguir “la fuerza suficiente” para seguir trabajando hasta ahora “con humildad y servicio”.

“Me encuentro físicamente dolorido, lógico y normal porque todavía no han pasado ni 24 horas, y moralmente me encuentro muy tranquilo”, ha expresado, asegurando que está “reflexionando” sobre lo que ha sucedido. “Mi ánimo está fuerte, no me quejo de mi estado de ánimo, quiero ver las cosas positivas de la vida”, ha manifestado.

En su mensaje se ha unido al dolor de la familia del sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, de quien ha dicho le unía “una muy buena amistad” y ha condenado todo tipo de violencia. También ha explicado que conoció la noticia de la muerte del sacristán por los médicos que lo han atendido durante su recuperación en el hospital.

“En este momento que estamos viviendo la sociedad española, lo más importante son las respuestas de valores evangélicos de paz, concordia y amor”, ha declarado, pidiendo que “no nos dejemos nunca abatir por las dificultades momentánea de la vida”. El padre Rodríguez ha indicado que aún no ha reflexionado sobre lo sucedido ni puede valorar lo acontecido porque está esperando a tener la mente “despejada” para que cuando reflexione lo haga “lo más objetivo posible”.

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno (c) acompañado del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (d)a la salida de la iglesia al finalizar los oficios fúnebres. Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su expectativa sobre el resultado del trabajo que desarrolla la Policía sobre el ataque protagonizado en la tarde del miércoles en Algeciras (Cádiz) por un ciudadano marroquí, quien con un machete asesinó al sacristán de la Iglesia de La Palma y dejó herido al cura de la Iglesia de San Isidro.

En un atención a los medios de comunicación antes asistir en Algeciras (Cádiz) al funeral celebrado en memoria del sacristán fallecido, Diego Valencia, Moreno ha señalado que “esperamos que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleven a tener la máxima información sobre las razones que han motivado este cruel asesinato en plena calle”.

Tras agradecer la labor del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, “por toda la colaboración que ha habido en este momento tan complicado”, el presidente de la Junta de Andalucía ha expresado su “condena más enérgica, más dura por un asesinato tan cruel”, antes de poner de manifiesto la irrupción de un episodio tan trágico que contrasta en “una ciudad donde siempre ha reinado la convivencia, la convivencia de 129 nacionalidades”.

“A todos los ciudadanos nos ha generado un dolor intenso por imprevisto, cruel, duro”, ha señalado el presidente andaluz, quien ha reparado igualmente sobre la figura del sacristán asesinado para remarcar la situación que “deja una familia rota”, así como que “Diego es una persona querida, valorada, comprometida no sola con la iglesia, con todos y cada uno de sus vecinos”.

“Estamos todos en Andalucía muy afectados, muy tristes”, ha remachado Moreno su reflexión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este viernes a los valores de la unidad y la tolerancia por parte de la sociedad española tras el atentado de Algeciras (Cádiz). Sánchez se ha referido a ese atentado en una declaración tras visitar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria la base logística del Programa Mundial de Alimentos de la ONU acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias.