Las defensas de "los Castañas" piden la nulidad de las pruebas

La tercera sesión del macrojuicio por narcotráfico en la Sala de Algeciras de la Audiencia de Cádiz al conocido como el "clan de los Castañas" dejó un listado de nombres en clave de narcos que van del supuesto cabecilla Antonio Tejón a su presunto lugarteniente Óscar R. pasando por otros como "el Goku". Las defensas cuestionaron el caso en sí y la imparcialidad del tribunal reclamando la puesta en libertad inmediata de los encartados en prisión preventiva.

Los abogados de los presuntos narcos se quejaron de la instrucción del caso y los procedimientos utilizados como la "geolocalización" o las intervenciones en los domicilios "sin motivo". La defensa del líder de los Castañas habló de "una vulneración de los derechos fundamentales", como el derecho a la intimidad, y, en contra de los informes policiales, atribuyó la bajada de la delincuencia en la Comarca de Gibraltar al Covid y no al tiempo que lleva en prisión su defendido, del que proclamó su "inocencia". También se pidió la anulación de las escuchas y atribuyeron las acusaciones a "meras confidencias", no habiendo sido "identificados" los supuestos narcos -según las defensas- ante la orografía de los lugares en los que se introducía el narcotráfico.

Otras defensas se quejaron de que "al no ser juicio de conformidad" debían permanezcan en sala todos los acusados. Después de tres jornadas, son más de 90 las personas de un total de más de 150 citadas en principio que no tendrán que venir a la sala, bien por haber acordado las penas o por haber quedado absueltos ante la falta de pruebas.

Aún en las cuestiones previas, ya se ha resuelto la situación de cien de los 152 acusados presentes. Las partes han alcanzado un acuerdo para sentencias de conformidad de otros cinco acusados, de manera que ya son 69 los que se han acogido al mismo, recogió Efe. La Fiscalía ha retirado la acusación de otros cinco de los imputados, por lo que ya son 26 los eximidos en esta causa desde que el lunes comenzó el proceso. En total, son 95 personas, a los que hay que sumar los cinco que se encuentran en rebeldía procesal y un sexto que tras acordar su pena no se ha personado y pesa sobre él una orden de búsqueda y captura.

La defensa de Antonio Tejón se quejo de que lleva "más de 60 meses” sin libertad tras su paso por ocho cárceles de forma preventiva, en contra de todos los derechos.

La Fiscalía Antidroga reclama para Antonio Tejón, considerado el líder de la organización, 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando (por el uso de narcolanchas prohibidas) y pertenencia a grupo criminal. Considera que incluso cuando estaba en prisión, logró tejer una red con una “incesante” actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos capaz de operar hasta durante el confinamiento por la pandemia de la covid, recogió Efe.