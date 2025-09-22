Muere un hombre tras estrellar su moto contra un caballo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Un hombre de 37 años ha muerto este lunes al chocar una moto y un caballo en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el servicio 1-1-2.

El accidente se ha producido en una rotonda de la carretera A-480 en el kilómetro 6, cuando una moto ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado miembros de Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del instituto armado, un hombre de 37 años ha muerto en el lugar del suceso.