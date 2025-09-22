Acceso

Muere un hombre tras estrellar su moto contra un caballo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

El hombre ha muerto en el lugar del suceso

Dispositivo de tráfico de la Guardia Civil.
Un hombre de 37 años ha muerto este lunes al chocar una moto y un caballo en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el servicio 1-1-2.

El accidente se ha producido en una rotonda de la carretera A-480 en el kilómetro 6, cuando una moto ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado miembros de Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del instituto armado, un hombre de 37 años ha muerto en el lugar del suceso.

