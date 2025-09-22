Fallece un joven en Sevilla por un golpe en la cabeza tras una pelea en la calle

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un joven de unos 20 años en Sevilla tras una pelea con otro joven, aparentemente de la misma edad, en la que recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que los hechos ocurrieron este domingo, sobre las 19.00 horas, cuando se recibieron varias llamadas de vecinos de la calle Granado, en el barrio de Torreblanca, que alertaban de que dos jóvenes estaban protagonizando una violenta pelea en plena calle.

El 112 movilizó a efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional y Local, que a su llegada encontraron a uno de los participantes en la reyerta inconsciente tras un fuerte golpe en la cabeza.

Inicialmente, fue derivado al centro de salud de la barriada, aunque finalmente fue enviado al hospital Virgen del Rocío, donde la Policía Nacional ha confirmado que falleció durante la noche.

El cuerpo se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla para que le sea practicada la autopsia, mientras que la Policía investiga los hechos para intentar localizar al presunto autor del crimen.