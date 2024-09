El narco «agradece» la ausencia del OCON Sur

El Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, conocido como OCON Sur, nació en noviembre de 2018 y permaneció activo hasta septiembre de 2022. Se trataba de una unidad de élite con unos 150 miembros que puso a raya al narcotráfico durante casi cuatro años y cuyos motivos para su desmantelamiento cabalgan en el terreno de la especulación. «Los agentes esperaban a los traficantes enterrados en la arena de la playa», señalan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Los narcos no se atrevían a entrar a 20 millas» y los delincuentes ofrecían hasta 400.000 euros por la neutralización de los miembros del Cuerpo, que tenían que ir escoltados. En total, el balance ascendió a 12.813 detenidos, a más de 3.200 al año y por encima de 260 al mes. Desde su final, las detenciones han continuado a distinto ritmo. En 2022, cuando el OCON Sur permaneció activo al menos nueve meses, los arrestos fueron 5.827, un promedio de 485 mensuales, con 273 toneladas de drogas intervenidas. En 2023 cayeron a 3.136 detenidos (a una media de 260 al mes), esto es, casi 2.700 menos que el último año con el OCON Sur operativo. En los seis primeros meses de este año, la media sí se ha incrementado, con 3.126 arrestos –una media de 521 al mes– y la incautación de 364.652 kilos de droga. El último año y medio sin OCON Sur se ha saldado, por tanto, con 6.262 detenidos, a razón de algo menos de 350 al mes. Si se compara el mejor promedio sin el grupo de élite con el último año con el OCON Sur, la diferencia es de 135 arrestos menos al mes de media.

El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar fue la respuesta en agosto de 2018 a la evidencia de que la comarca se había convertido en una zona sin ley. El ministro Grande-Marlaska hizo balance, precisamente, horas antes de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate, el pasado mes de febrero: hasta esa fecha, 19.907 personas detenidas y 1.668 toneladas de hachís aprehendidas en distintas operaciones policiales desplegadas para combatir el narcotráfico. En la actualidad, según el último balance del Ministerio del Interior, el número de detenidos se eleva a 23.043, con la incautación de 2.032 toneladas de drogas, 1,02 millones de litros de combustible, 6.699 vehículos y 2.465 armas.

Las causas del fin de OCON Sur nunca han estados claras y van desde una investigación abierta por Asuntos Internos por las presuntas relaciones con los narcos a las presiones de Marruecos para su desmantelamiento tras la operación Pegasus. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) viene exigiendo al Gobierno la reactivación del Grupo OCON Sur. Sindicatos de la Policía Nacional como el SUP insisten también en que se declare el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad para poder contar con más recursos y medidas específicas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, por su parte, señaló ayer que se ha detectado «un movimiento enorme de mafias de droga» en la comarca del Campo de Gibraltar, lo que exige estar «permanentemente» en la zona. Del Río apuntó que tras el desmantelamiento del grupo policial de OCON Sur en 2018 «no se ha producido una dejadez policial», en respuesta a la Fiscalía de Cádiz en su última memoria. «He hablado en reuniones que hemos tenido con todos los responsables policiales, y me dicen que no exactamente, que no se ha producido, porque muchas veces ha habido también un incremento de plantilla», señaló en una entrevista en Canal Sur TV recogida por Ep. El presidente del TSJA se refirió al juicio al conocido como el Messi del hachís como un tipo de causas «muy complejas de instruir y de poder celebrar» y apuntó también a que «muchas veces» las defensas llegan a «ciertos criterios de conformidad» con la acusación o la Fiscalía que deriva en «rebajas de pena». Recientemente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vinculó la «proliferación escandalosa de narcolanchas» dedicadas a la introducción de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir y la costa de Cádiz con la «menor presión policial tras el desmantelamiento de OCON Sur.

El Gobierno defiende que, desde que se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad, la cobertura de las plantillas policiales ha crecido un 11,1% , con un índice de cobertura de un 95,1%, «lo que supone una media de refuerzo mensual de casi 1.200 agentes en las provincias del Plan».