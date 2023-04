Convencido de haber «girado el destino» de la localidad, Germán Beardo Caro (Partido Popular) afronta su reelección como alcalde portuense desde la «tranquilidad» de haber recuperado la «posición estratégica» dentro de la provincia.

Supongo que en ningún momento llegó a imaginar que su estreno al frente de la gestión municipal vendría marcado por hechos tan extraordinarios como una pandemia, la guerra de Ucrania y una crisis económica, ¿cómo se siente?

Me encuentro con mucha fuerza, ganas e ilusión tras haber girado el destino de El Puerto. Más aún, cuando, además de frente a esos obstáculos exógenos, lo hemos logrado habiendo heredado un Ayuntamiento con muchos agujeros. En especial en la parcela económica, con 80 millones de deuda financiera y 15 comercial. Además de un auténtico queso gruyere en cuanto a estructura municipal, con la falta de muchos funcionarios. Hemos logrado cambiar el rumbo de esta ciudad, que no hacía más que perder protagonismo en la provincia y que ahora la lidera en todos los sentidos. Ya no somos el ‘Muerto’ de Santa María.

¿En qué se ha sustanciado ese cambio de rumbo?

Para empezar, hemos generado confianza para que lleguen nuevas inversiones. Hemos llevado ya a Pleno el nuevo avance del PGOU, que se cayó nada más de llegar al Ayuntamiento; hemos aprobado el Plan de Protección del Casco Histórico y acabado con el agujero negro de Pozos Dulces. En el ámbito económico, hemos rebajado la deuda financiera en un 90% y, posiblemente, en los próximos meses acabemos con ella y, del mismo modo, la deuda comercial vamos a dejarla en mayo en verde. Además, hemos transformado la ciudad con todas las actuaciones que se están ejecutando y están programadas y, entre otras mejoras, hemos cambiado su fisonomía con un contrato de mantenimiento urbano que por fin da respuesta eficaz en todos los barrios. Todo ello y mucho más con una oposición que ha actuado en bloque y nos ha impedido meter la sexta velocidad en materias tan fundamentales como la mejora de los servicios públicos, etc.

En definitiva, desde un Gobierno solvente, hemos logrado poner los cimientos del crecimiento y la transformación de El Puerto, que se van a visualizar en los próximos cuatro años.

No obstante, no se han podido bajar los impuestos

Es cierto que solo nos falta bajar los impuestos. Si bien, su congelación, fruto de los reajustes eficaces que hemos ido realizando a los servicios básicos, puede entenderse una rebaja teniendo en cuenta la subida de la inflación. Nos gustaría que la carga impositiva fuese menor y es verdad que tenemos algún margen para que, tanto a las familias como a los inversores, les sea menos costoso vivir, trabajar e invertir en El Puerto.

¿Qué ha sucedido para que vuelva a la vida ese ‘Muerto’ de Santa María al que se refería?

Muchas cosas. Entre ellas el interés creciente y la llegada de inversores como Amazon, Seur o, entre otros, Airbus, que ha cerrado en Puerto Real y duplicado su presencia aquí. Esto nos ha llevado a asumir el papel que nunca debimos perder; que no es otro que ser el centro neurálgico de la Bahía de Cádiz. La ciudad en la que, posiblemente, mejor se vive, pero que, como está sucediendo, debe llevar anexada oportunidades para trabajar, vivir, etc.

Avances que también se reflejan en importantes inversiones en materia turística hotelera de excelencia (Club Mediterráneo) y que, en definitiva, han dado lugar a distinciones como la Bandera Verde del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía, reconociéndonos como una de las ciudades con mayor capacidad y facilidad para la inversión empresarial.

Una de las grandes asignaturas pendientes de El Puerto ha sido el desarrollo de su atractivo casco histórico, ¿qué cabe esperar tras la aprobación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno?

De hecho, ya se ha producido un giro de 180 grados en la mentalidad de la inversión. Es más, ahora mismo tenemos hasta 40 proyectos de rehabilitación de casas-palacios, ya sea para uso residencial libre o de VPO, y hoteleros. Además, a esas figuras bancarias que tenían apalancadas determinados inmuebles les hemos hecho órdenes de ejecución. La izquierda muchas veces dice que hay que meterse con los bancos, pero hay que hacerlo de verdad para, como ha sucedido, recuperar edificios emblemáticos (casas de Las Cadenas o Roque Aguado).

Se está configurando una colaboración público-privada que va a hacer que la gente vuelva de forma residencial o estacional, reactivándolo.

Huelgas y protestas por el funcionamiento de los servicios se antojan el Talón de Aquiles de la gestión de su Gobierno, ¿a qué se debe y qué va a hacer para solucionarlo?

Yo no creo que haya sido un Talón de Aquiles. Sí ha sido objeto de críticas, pero por desconocimiento o mala intención de la oposición. De hecho, podríamos haber sacado pliegos de otros contratos, como fue el de autobuses, pero, sin mediar palabra, lo tumbó con el único objetivo de lesionar al Gobierno.

Dicho esto, si nosotros, teniendo en cuenta el plan de ajuste (deuda financiera), nos hubiésemos ido a nuevos contratos con la misma consignación de 2018, tendríamos que haber despedido a 50 personas de la plantilla de limpieza viaria, 20 de paisajes urbanos o 10 de limpieza de edificios municipales. Se trataba de, como hemos hecho, tomar decisiones. De hecho, ahora, con mayor capacidad de financiación, llega el momento de aumentar los servicios, repensarlos y revitalizar los emolumentos de las plantillas. Tanto es así, que vamos a duplicar la inversión de paisaje urbano (de 1,5 a 3 millones), limpieza viaria (de 12,6 a 16,6) y así, sucesivamente. Había que parar y reconstruir la situación económica para, ahora sí, tener capacidad para mejorar todos los servicios públicos. El mandato 2023-2027 será el de los nuevos contratos.

Con las municipales a la vuelta de la esquina, ¿cómo ha sido su relación con su socio de Gobierno y por qué la necesidad de una mayoría suficiente?

La relación con Ciudadanos ha sido de un Gobierno único, independientemente de grupos. En relación a la mayoría suficiente, es evidente que, como se ha demostrado, el gran objetivo de la oposición ha sido obstaculizar actuaciones de interés general. Esto, obviamente, ha hecho que en vez de en sexta velocidad hayamos ido en tercera.

Por tanto, la salida para que El Puerto no solo vaya a más, sino para que seamos eficaces en la ejecución de los proyectos y en la respuesta a las necesidades de los ciudadanos, está en un Gobierno fuerte. Sin las amenazas de una oposición que constriña su capacidad.