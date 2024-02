Las comunidades que más sexo practican cada mes

Por comunidades autónomas, la comunidad que más relaciones sexuales con otra persona practica es La Rioja, con una media de 11,25 veces al mes. La comunidad autónoma que menos relaciones sexuales con otra persona al mes es las Islas Baleares, con una media de 7,00 veces. La media en España es de 7,66 veces. Andalucía está en 8,3; Madrid en 7,05; Murcia, en 8,94; Extremadura, en 8,66; y Comunitat Valenciana, en 7,61.

En España, la provincia en la que más relaciones sexuales al mes con otra persona se practica es La Rioja, con una media de 11,25 veces. La provincia que menos relaciones sexuales practica es Albacete, con una media de 5,90 veces. En Andalucía, destaca Granada, con 9,92; y Almería, con 9,29 veces.

Un 50,3% de las personas no tienen un momento preferido para tener sexo en pareja, seguido de un 25,6% que prefiere practicar sexo por la noche.

El 47,2% de personas encuestadas planifica el momento de las relaciones sexuales en pareja a veces, frente un 44,3% que no lo planifica.

Un 75,8% de las personas alcanzan el orgasmo la mayoría de las veces o siempre teniendo sexo en pareja. Un 24,2% lo alcanzan la mitad de las veces, casi nunca o nunca.

El Estudio realizado por Tenga sobre relaciones sexuales revela que 1 de cada 5 españoles utiliza juguetes sexuales para darse placer a sí mismo y también a su pareja.

El estudio también revela que más de la mitad de los españoles (51%) mantienen relaciones sexuales al menos una vez a la semana.

El estudio de Tenga reveló además que más de la mitad (52%) de los encuestados afirmaron que la principal razón por la que practicaban sexo era sentirse emocionalmente unidos a su pareja. El (39%) dijo que era para aliviar el estrés y el (80%) para recibir placer sexual. Introducir juguetes sexuales en el sexo en solitario o en pareja es una forma estupenda de aumentar la intimidad y hacerla más excitante y satisfactoria. Puede proporcionar toda una nueva gama de sensaciones y, en la mayoría de los casos, orgasmos más intensos, especialmente en el caso de las mujeres que no alcanzan el clímax con el sexo con penetración.

Eddie Marklew, director global de marketing de Tenga, señaló que "normalizar el placer y la sexualidad es algo que Tenga ha defendido desde el principio.

El estudio realizado por Diversual con una muestra de 5054 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente.

En España, la provincia que más veces usa juguetes sexuales al mes es León, con una media de 10,45 veces. La provincia que menos veces al mes usa juguetes sexuales es Zaragoza, con una media de 5,42 veces.

La media mensual de uso de juguetes sexuales en España está en 7,13 veces al mes.

El 90,8% de las personas sí ha regalado o regalaría un juguete sexual a su pareja. Solo un 9,2% no lo ha hecho o no lo haría. Un 98,4% de las personas se sentiría cómodo si su pareja le regalase un juguete sexual, y tan solo un 1,6% no se sentiría cómodo. Hay juguetes como el Tenga Uni es el único artículo de esta casa que es unisex y universal. Por su parte, el iroha Mai es un vibrador que ofrece una experiencia completamente nueva, "mucho más profunda y tridimensional".