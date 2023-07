Pierde el móvil en Córdoba y el mensaje que le graban para recuperarlo se hace viral

Las redes sociales, como toda herramienta, puede usarse para la colaboración en sociedad o para envilecer la convivencia. Aunque suele ser noticia el mal uso de los dispositivo, en ocasiones hay buenas acciones con recompensa que, además, sacan una sonrisa a los usuarios. Esto mismo sucedió en Córdoba, donde una joven perdió su móvil y el mensaje que le grabaron las personas que lo encontraron ahora se ha hecho viral.

La andaluza Lola Cepero compartió en sus redes el vídeo que le grabaron los chavales que localizaron el teléfono, aludiendo al programa de Toñi Moreno "Gente maravillosa".

"Quillo, perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llamé pa buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos de Córdoba. Hoy acabo de encontrarme este video en la galería, no soy Toñi Moreno pero hago una petición pa q os den el pin de personas maravillosas", señaló en sus redes.

En la grabación, el grupo de chicas y chicos señalaba: "Hola, tenemos tu móvil y te lo vamos a devolver porque somos unas personas maravillosas". "Ahora fuera coñas, llámanos y te devolvemos el móvil", señalaba una de las chicas. Otro chico le recuerda que ese mensaje no tiene sentido porque no puede ver el vídeo. "No sé, pero llámanos y te lo damos", añade.

¿Cómo encontrar un móvil perdido?

Si se pierde el terminal, hay diferentes formas de localizarlo, aparte de llamar al propio número, como en el caso viral, dependiendo de si el sistema operativo es Android o Ios.

Hay que activar la opción "Encontrar mi dispositivo" y la ubicación del teléfono. Dependerá de si está encendido para poder localizarlo, en caso de Android.

En caso de Iphone, hay que conectarse a iCloud o entrar en la APP "Buscar mi iPhone".