¿Cuáles son los bastiones del PP en Andalucía?

El Partido Popular de Andalucía gestiona 189 ayuntamientos, el 24,07% del total, y dos diputaciones. Los populares, cabalgando sobre la ola del «efecto Moreno» más allá de sus bastiones históricos y con el presidente andaluz exponiéndose al máximo en los comicios locales, espera «reequilibrar» el poder municipal el próximo 28-M. «La ola de cambio tiene que llevar a cambiar las diputaciones que gobierna el PSOE desde hace muchos años», señaló Moreno en Córdoba, una de las capitales, al igual que Málaga, en la que se prevé la reedición de un gobierno popular.

Los graneros tradicionales del PP se encuentran en la provincia de Almería y Granada, en concreto en las zonas costeras de la Andalucía oriental. Destacan El Ejido (Almería), donde Vox ha obtenido unos buenos resultados en el último ciclo electoral; Turón, Murtas y Zagra, en Granada, como zonas rurales proclives al PP; y los casos de Benahavís y Torremolinos, en la zona costera de Andalucía oriental en la provincia de Málaga.

Según el estudio del Centro de Estudios Andaluces (Centra) titulado «Cambios en el comportamiento electoral en Andalucía», que analiza el ciclo de 2019 de autonómicas, generales y municipales, las zonas rurales como los municipios de Turón, Murtas y Zagra «bajan en votos en las elecciones generales respecto a las autonómicas y recuperan el voto claramente en las elecciones municipales». En estos tradicionales nichos de votos del PP, se observa «más arraigo del voto con los líderes locales de ese partido que con los líderes nacionales». «El voto está bastante anclado al líder local», señala el Centra. «La consistencia del voto con el líder y la infraestructura del partido en la zona apunta a una mayor fragmentación en las elecciones más distantes», señala el Centra.

Benahavís es un municipio de Málaga situado en la serranía de Ronda, pero «cercano e influenciado económicamente por los municipios de Marbella y de la Costa del Sol». «Es un claro bastión del PP, con importantes mayorías de voto de este partido», apunta el Centra. Por ejemplo, en las elecciones autonómicas anteriores a las celebradas en 2018, las mayorías obtenidas por este partido fueron amplias; sin embargo, en las de 2018, las anteriores a la mayoría absoluta de Juanma Moreno, aunque «el PP consigue ganar con 312 votos, es seguido muy de cerca por Cs con 293 votos, y por Vox con 218». «Hay una clara fragmentación del voto de la derecha», dice el Centra. En la actual cita electoral se prevé un descalabro total de Cs y es posible que Vox pueda mantener resultados en algunas zonas con mayor representación. «Digamos que, de nuevo, las aguas vuelven a su cauce», señala el Centra sobre la fragmentación del voto en la derecha.

La fragmentación es bastante mayor cuando las elecciones son generales, señala el Centra con el ejemplo de Torremolinos, «municipio metropolitano de la Costa del Sol que desborda el ámbito rural y que cuenta con una importante población extranjera con derecho a voto en las elecciones locales» y «también un claro bastión del PP en todos los procesos electorales anteriores». En las autonómicas previas a la mayoría absoluta ganó el PP (6.075), seguido de Cs (5.250), el PSOE (4.521), Adelante (3.857) y por último Vox (3.287). En las generales ganó el PSOE y «hay un importante retroceso del PP, aunque la suma de PP, Cs y Vox es bastante superior a la suma de PSOE y Podemos». «Las elecciones municipales son paradigmáticas: aunque gana el PP y recupera voto y el resto baja, los pactos de derecha no se consiguen en esta población y el PSOE logra gobernar, aunque es el segundo en número de votos. No es la primera vez que ocurre. Ya ocurrió en la legislatura anterior», apunta el Centra. «La aritmética política se impone al partido que más votos obtiene, que suele ser el PP», señala. Conforme crece la población, la fragmentación también aumenta, lo que dificulta la formación de gobierno, dice el Centro de Estudios Andaluces. «Para gobernar ya no basta con obtener mayor cantidad de votos que el resto de formaciones».

El Ejido es otro importante bastión de la derecha, «donde los partidos de esta ideología compiten y es posible que se puedan atisbar ciertas pautas». «En El Ejido, tradicionalmente el PP ha obtenido la mayoría en todos los procesos electorales, exceptuando cuando se han dividido, como cuando se formó el Partido de Almería escindido del PP. En este caso arrastró bastante voto del PP en diferentes elecciones: concretamente, obtuvo la mayoría absoluta en 2007 en el municipio de El Ejido, y esto tuvo aún más calado cuando dicho partido pactó con el PSOE en la Diputación de Almería». En el ciclo analizado, previo a la mayoría absoluta del PP en la Junta, «Vox consigue en las autonómicas la mayoría de votos (12.090) seguido por el PP (8.752), bastantes menos votos que los obtenidos por el PP (11.212) en las anteriores elecciones autonómicas de 2015». En las generales, Vox consigue mantener la primera posición frente al PP. En las municipales el PP consiguió la mayoría, pero no absoluta, por lo que tuvo que pactar con Vox en el gobierno municipal. El partido de Abascal el 28-M puede ser llave para el PP en enclaves claves como Granada o Sevilla.