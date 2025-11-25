Detenido en Jerez por asestar múltiples puñaladas a un compañero de trabajo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras asestar múltiples puñaladas a un compañero de trabajo en una finca agrícola de Torrecera, pedanía de Jerez de la Frontera. Según ha informado este martes el instituto armado, los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de noviembre, cuando el Centro de Salud de La Barca de la Florida alertó a la Central Operativa de Servicios de la presencia de un hombre gravemente herido por arma blanca. Según las primeras indagaciones, la víctima logró huir a pie tras la agresión y pidió ayuda por teléfono a unos conocidos, que le encontraron malherido en plena vía pública.

Tras ser trasladado al centro sanitario, los agentes se dirigieron a la finca donde víctima y agresor residían por motivos laborales y localizaron en una de las habitaciones abundantes restos de sangre, aunque no hallaron el arma empleada ni rastro del presunto autor, que había huido. El Equipo de Policía Judicial de Jerez activó un dispositivo de búsqueda que se prolongó durante tres días y que contó con la colaboración ciudadana. Finalmente, el sospechoso fue localizado en los alrededores de una finca de Jerez de la Frontera, situada a 17 kilómetros del lugar de los hechos. Se encontraba oculto, descalzo, desaliñado y con síntomas de hipotermia tras permanecer en el monte durante su huida.

El pasado 17 de noviembre, los agentes detuvieron a M.D.O.R., de 34 años, como presunto autor de la agresión y, una vez puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional. E