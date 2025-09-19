La doble traición de Montero: ni hospital hace 20 años ni suelo gratis

Hace una semana la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, activó en Cádiz el modo electoral con una doble promesa: la cesión gratuita de los terrenos para la construcción del segundo hospital y un nuevo contrato para el astillero de Puerto Real. El primero de los anuncios era muy esperado en la capital gaditana. No en vano, la propia Montero anunció hace 20 años este equipamiento sanitario, aunque finalmente el proyecto quedó en un cajón.

Sobre la supuesta gratuidad de la cesión, la Junta puso en entredicho este aspecto al leer la letra pequeña del borrador de convenio remitido por el Gobierno central. Así lo aseguró el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien acusó a Montero de «engañar» a los gaditanos.

«Cuando alguien ofrece algo de manera gratuita, es gratis, lo que no se puede decir es que es gratis y que luego cueste dinero a los gaditanos», remarcó Sanz, añadiendo que el borrador también demuestra que «quien tenía bloqueado este proyecto era el Estado». «Su propia iniciativa demuestra que el único que estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución y dar el paso para desarrollar el proyecto definitivamente, del que la Junta de Andalucía ya tiene aprobado su plan funcional pero que sin los terrenos no se podía avanzar».

En este sentido, indicó que «ahora, cuando se ofrece la solución, lo segundo que se demuestra es que Montero ha mentido a los gaditanos y que esta operación no es gratis». Así, explicó que «esta operación es la misma que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ya venía ofreciendo hace varios años y varios meses, concretando que estaba dispuesto a hacer frente a la solución de los terrenos del hospital». «Al final, lo que viene a reconocerse es que no tiene nada que ver lo que ha dicho Montero con el convenio y que, por tanto, de gratis nada», incidió Sanz, que añadió que no puede entender «cómo toda una vicepresidenta del Gobierno puede llegar a tener el descaro de engañar así a los gaditanos».

«Hoy mismo –por ayer– la propia Zona Franca reconoce que de gratis nada y, por tanto, Montero ha venido a apuntarse un tanto pero ha metido la pata profundamente porque le ha mentido a los gaditanos, porque de gratis nada, no es una cesión gratuita», insistió. No obstante, Sanz, «aclaradas estas dos cuestiones», aseguró que «la apuesta que el Gobierno andaluz hace por las obras y el impulso del hospital de Cádiz es incuestionable y por tanto va a seguir adelante con el proyecto». «Está el plan funcional aprobado y se ponen en marcha todas las capacidades necesarias para impulsar este proyecto», señaló.

Por su parte, el delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acusó al consejero de «embarrar» con sus palabras una propuesta «positiva y necesaria» para desbloquear el proyecto. A su juicio, la Junta «no se pronuncia, simplemente se está dedicando a enrarecer y a cuestionar elementos tan básicos y tan claros como que la cesión es gratuita y que se puede hacer de manera inminente si de una vez responde». «En el PGOU se recogen unos aprovechamientos que podrían compensar los gastos», matizó.