Dos años de prisión por golpear brutalmente a un hombre con el sillín de una bicicleta

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de agredir brutalmente en la cabeza a un conocido con la barra del sillín de una bicicleta en Pulpí (Almería). La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se ha dictado por conformidad, después de que el procesado reconociera los hechos y aceptara las penas solicitadas por la Fiscalía.

Según consta en los hechos probados, el incidente se produjo sobre las 23:30 horas del 5 de julio de 2019 en Pulpí, cuando el acusado acudió al domicilio de un conocido y, tras iniciarse una discusión entre ambos, le propinó un fuerte golpe en la frente con la barra del sillín de una bicicleta. El ataque causó a la víctima una herida cortante de tres centímetros en la frente que requirió puntos de sutura, lesión que tardó diez días en curar, quedando como secuela una cicatriz visible de tres centímetros que le ha causado un perjuicio estético ligero.

El juez ha condenado al autor como responsable de un delito de lesiones con utilización de instrumento peligroso a una pena de dos años de prisión y le ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de tres años. El acusado ha evitado el ingreso efectivo en la cárcel gracias a la suspensión de la pena, beneficio que se le ha concedido por un plazo de tres años a condición de no volver a delinquir y de abonar una multa de 576 euros. Antes de la vista oral, el procesado ya había ingresado en la cuenta del juzgado la cantidad de 3.869,82 euros para indemnizar a la víctima por los daños sufridos.