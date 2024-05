Espadas gana tiempo mientras centra sus críticas en la sanidad

El PSOE-A está en un momento de «impasse», con las elecciones catalanas y europeas en el horizonte y con la incertidumbre de las consecuencias del periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un paréntesis que sacudió a los cuadros del partido, aunque luego se desató la euforia por la decisión de continuar en el cargo. Mientras, el secretario general de la formación en Andalucía, Juan Espadas, trata de ganar tiempo a la vez que aumentan las voces críticas del socialismo andaluz por la deriva personalista de Sánchez.

Pese a los malos resultados electorales cosechados por Espadas desde que llegó al cargo –ha perdido todas las convocatorias electorales en la comunidad autónoma–, la dirección federal del partido sigue confiando en él, aunque ya pocos esperan un revulsivo en las urnas que relance su figura. Ni su portavocía en el Senado ni las reuniones que está manteniendo con las direcciones provinciales para rearmar el partido. Espadas se mueve entre el seguidismo total a Sánchez y las críticas a un Juanma Moreno al que las encuestas le siguen sonriendo.

La sanidad parece que es la única baza con la que juega Espadas en Andalucía, sabedor del descontento ciudadano, en especial con la atención primaria. Ayer volvió a centrar sus críticas contra el departamento que dirige Catalina García. «La pandemia ha sido la excusa, una vez terminada, para el PP y para la derecha en Andalucía para empezar a precarizar, a deteriorar, a no cubrir las vacantes que se han ido generando en estos años, fundamentalmente después de la pandemia, en la que se cerraron centros de atención primaria, de urgencias, se limitaron los servicios que se prestaban a los ciudadanos» y estos «no se han recuperado en muchos sitios», lamentó Espadas. «Y lo peor –según continuó– es que el PP-A y su presidente no dan ninguna explicación de si es una cuestión coyuntural o, sencillamente, es que la Junta no piensa volver a restablecer los servicios».