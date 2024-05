Espadas trata otra vez de «activar» al PSOE-A

Cuando Guerra mantenía el poso de referente en el PSOE que el «sanchismo» le niega y Juan Espadas aspiraba a ser alcalde de Sevilla ante un Juan Ignacio Zoido que parecía insuperable, el ex vicepresidente del Gobierno recomendó al ahora portavoz socialista en el Senado y secretario general del PSOE-A: «Suela y labia, Juan». De entonces a esta parte, no ha llovido mucho pero sí ha pasado el tiempo y Espadas emprende su enésimo intento de revitalizar a un PSOE, de puertas para afuera, mortecino en las encuestas de cara a las elecciones europeas y, de puertas para adentro, todavía grogui tras el amago de dimisión en diferido del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y muy tocado ante la ausencia de socialistas andaluces en los puestos de cabeza para las elecciones en la UE más allá de Lina Gálvez. A todo ello hay que sumar la corriente crítica dentro del partido por los continuos descalabros electorales y, más reciente aún, la resonancia de las críticas del ex presidente Borbolla a las últimas decisiones de Sánchez. Hasta el comodín de Escuredo –último histórico que se resistía a sumarse a lo que la rama oficialista llama «PSOE caoba» de Felipe González o Guerra– ha visto con incomprensión el último movimiento personalista, valga la redundancia, de Sánchez. «Si el PSOE no concreta sus medidas de regeneración habremos hecho un pan con una tortas».

Espadas arrancó en Córdoba una ronda de reuniones con las Ejecutivas provinciales del partido para «activar a los cuadros» de la formación de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. El encuentro se celebró después de la reunión que ya mantuvo en Sevilla con la Comisión Ejecutiva Regional el pasado lunes 29 de abril para valorar el anuncio de Pedro Sánchez de seguir en el cargo. A Espadas ya se le atragantó la defensa de la amnistía a Puigdemont, incluso admitió que «comprende» que haya quien la cuestione oyendo al ex president catalán.

Las reuniones de Juan Espadas, según señalaron fuentes del partido a Europa Press, están «abiertas también a alcaldes y otros representantes del partido» y en ellas el líder del PSOE-A pretende además «abrir debates propositivos y escuchar a toda la organización, provincia por provincia». Las reuniones comenzaron en Córdoba y culminarán en Huelva el próximo 27 de mayo, ya con la campaña electoral de los comicios del 9 de junio iniciada. La agenda contempla Sevilla el 16 de mayo y Almería el 17. El día 20 de mayo Espadas estará en Granada y Jaén. El 21, en Málaga. El día 24 de mayo viajará a Cádiz.

En realidad, Juan Espadas trata de insuflar aire al PSOE desde hace meses. El pasado enero habló de otro «gobierno alternativo» –una medida que ya anunció en la misma noche del 19 de junio de 2022, tras la apabullante victoria del PP en las autonómicas con mayoría absoluta– ante la falta de pulso de la oposición en Andalucía.

A principio de año, el secretario general del PSOE-A optó por copiar el modelo de Salvador Illa en Cataluña. El contexto de Espadas, sin embargo, es diferente: Illa ganó unas elecciones y Espadas obtuvo el peor resultado del PSOE-A. En las últimas generales, la delegación catalana impulsó la resistencia de Sánchez en Moncloa. La agrupación andaluza, otrora la más importante de España, tiene el mismo peso ministerial que el PSOE de Valladolid. Espadas también trató de apurar su liderazgo con la remodelación del organigrama del PSOE-A y la portavoz adjunta en el Parlamento María Márquez salió de la Ejecutiva federal para ganar peso en la dirección andaluza.

Los críticos vienen exigiendo a Espadas que asuma responsabilidades por las derrotas en Andalucía y tras el parón de cinco días del presidente del Gobierno ya no sólo se cuestiona internamente al líder andaluz sino también al jefe supremo (el «puto amo», en definición del ministro Puente). Los socialistas andaluces, con la salvedad de María Jesús Montero con Pedro Sánchez, siquiera tienen ya dónde tocar las palmas. La crisis del PSOE en Andalucía abarca de la pérdida de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla a la de la caseta de la Feria de Abril de Sevilla. Ante esta situación, Juan Espadas se aferra a otra máxima de cuya autoría reniega Alfonso Guerra: «El que se mueve no sale en la foto». El PSOE andaluz toca de nuevo a rebato.

Recurso ante el TC por el decreto de simplificación

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, anunció que 50 senadores de su partido, entre los cuales se incluye, firmarán hoy un recurso de amparo para su registro en el Tribunal Constitucional contra el último decreto de simplificación administrativa que aprobó el Gobierno andaluz, el 3/2024, que recibió luz verde del Parlamento de Andalucía el 6 de febrero. Espadas argumentó esta iniciativa jurídica en la existencia de «claros visos de inconstitucionalidad» de la norma, por lo que infirió que se trata de «un recurso de amparo justificado», que «está firmado», dijo, «por un catedrático de Derecho Constitucional que es referente en esta materia», sin aludir a quién se refería.