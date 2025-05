Esta cala de Andalucía fue nombrada por "The New York Times" como la más bella del mundo

Con la llegada de las altas temperaturas, muchos son los que buscan playas y calitas donde refrescarse. Andalucía ofrece un extenso litoral con variedad de opciones, pero hay una entre todas que destaca por su singular belleza. Tanto, que incluso ha llamado la atención del periódico americano "The New York Times".

El sitio en cuestión se encuentra en Almería, en el Parque Natural de Cabo de Gata y es la recóndita cala de Enmedio, un paraíso natural de aguas cristalinas y paredes blancas fruto de las dunas fosilizadas que se han ido creando con el paso de los años, unas de las pocas existentes en todo el país. Es una pequeña playa virgen de difícil acceso caracterizada por su agua clara y su arena dorada y fina.

Esta cala pertenece al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, declarado Reserva de la Biosfera, y cuenta con 150 metros de longitud, unas condiciones para el baño óptimas y un nivel de ocupación medio durante los meses de verano y muy bajo el resto del año por las dificultades de acceso, lo que la convierte en un entorno único para disfrutar de la belleza más salvaje y relajada de la provincia almeriense.

De igual modo, se presenta como un entorno ideal para practicar buceo y snorkel por sus aguas cristalinas, y cuenta con unas vistas inigualables del pueblo de Agua Amarga al otro lado de la bahía y, detrás de él, el cerro Mesa Roldán con su particular faro y castillo. Además, la playa está rodeada a ambos lados por dunas fosilizadas en cuyas rocas se han formado, por la erosión de los elementos, pequeñas pozas en las que se acumula agua.

Es importante recordar a todos lo visitantes que en verano están prohibidas las embarcaciones de recreo en todo el Cabo de Gata con el objetivo de preservar su rico entorno natural. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Delegación Territorial en Almería adopta esta decisión para evitar daños sobre el ecosistema costero durante la época estival, periodo en el que se registra una intensa presión turística, especialmente mediante el uso recreativo de embarcaciones que acceden a playas naturales por vía marítima.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, también designado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), alberga 22 tipos de hábitats de interés comunitario, algunos de ellos prioritarios, como las praderas de Posidonia oceanica y las lagunas costeras.