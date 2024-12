Estos son los enclaves y eventos de Andalucía que aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad

El conjunto arqueológico de Itálica (Santiponce, Sevilla), el Carnaval de Cádiz o el Monasterio de la Rábida, en Huelva, son tres de los enclaves andaluces que se encuentran en la Lista Indicativa de España con los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad en el futuro. En esta lista se encuentran, además de los citados, los lugares memoriales de Colón en la provincia onubense, las carreras de caballo de Sanlúcar o el espeto malagueño, según la información recopilada por Europa Press.

En la región ya están protegidos como Patrimonio Mundial la Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada; el centro histórico de Córdoba; la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla; el Parque Nacional de Doñana, y los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza (Jaén). Las últimas incorporaciones andaluzas a este reconocimiento de la Unesco son los Dólmenes de Antequera, reconocidos como Patrimonio en 2016, y la Ciudad Califal de Medina Azahara, en 2018.

La Asociación Cívica del Sur (Civisur) promovió hace ya más de siete años, el lanzamiento de la candidatura de la ciudad adriana de Itálica, bautizada como 'Itálica, una ciudad adrianea', para esgrimir cómo el enclave refleja la arquitectura y el urbanismo promovidos durante la etapa del emperador Adriano (117-138), cuya familia tuvo origen en dicha ciudad. En 2019, la propuesta fue inscrita además en la lista indicativa del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco y en 2022 fue entregado a la Dirección General de Bellas Artes el expediente de defensa de la candidatura. Tras la entrega, correspondía que un experto externo al Ministerio de Cultura evaluase el mismo; toda vez que debe ser el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura el organismo que adopte la decisión sobre si elevar o no la candidatura al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.

El citado informe externo reconoce que el proyecto de candidatura está "muy bien argumentado en protección y conservación", sin embargo este experto no recomendaba la presentación de la candidatura ante la Unesco "por la estrategia global y por el enfoque arqueológico de la justificación, contrario a los principios básicos de esta ciencia donde el contexto resulta clave". A comienzos de este año, Civisur traspasaba el proyecto de candidatura a la Junta de Andalucía como propietaria del enclave y responsable de la gestión del mismo, ante lo cual la Consejería Cultura anunciaba que un equipo propio de expertos en Patrimonio Mundial redactaría un nuevo formulario de la candidatura.

Además, en la provincia sevillana, el municipio de Carmona también se encuentran en la lista de los enclaves andaluces en carrera para ser Patrimonio de la Humanidad. Este tema fue el eje central de la decimotercera edición del Congreso de Historia Local celebrado el pasado 26 y 27 de septiembre, donde se abordó la evolución histórica del paisaje cultural de Carmona, principal línea argumental de la localidad en su candidatura hacia la Unesco.

Así, el pasado mes de noviembre, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, señalaba que la candidatura de Carnaval de Cádiz, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad llegará "bien argumentada y con el asesoramiento de los expertos de la Junta de Andalucía a la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico en la primavera de 2025". Será entonces, cuando el Consejo de Patrimonio apruebe por consenso la próxima candidatura española, que elevará a la Unesco antes de marzo de 2026. En este sentido, España puntualizaba que sólo puede presentar una candidatura cada dos años a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, modalidad en la que se presenta la candidatura del Carnaval de Cádiz.

También en esta provincia, concretamente en Algar, se proponía a la Junta en 2021 que sus 'charlas al fresco' fueran declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial para poner en valor la tradicional práctica de sacar las sillas a la puerta de las casas para reunirse con los vecinos. Además, el pasado 26 de noviembre, el Congreso de los Diputados anunciaba que llevaría en su comisión de Cultura una Proposición no de Ley (PNL) de apoyo a las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda con el objeto de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en Huelva, el pasado 14 de febrero la Diputación mostró su respaldo unánime a que el Monasterio de La Rábida y los Lugares Colombinos sean declarados Patrimonio Mundial. Así, la institución provincial mostró todo su apoyo para que la candidatura culmine en el plazo "más breve posible".

El Caminito del Rey, en la provincia malagueña, también aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, así como los famosos espetos, pues en el verano de 2023, la Mesa del Espeto hablaba de "reactivar" la candidatura para convertirlos en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. También, en esta tierras, en abril de 2022 el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción para El Monte de Gibralfaro Y la calle Alcazabilla sean incluidos en la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial. Asimismo, en el 2014 el Consistorio de la capital de la Costa del Sol aprobó una moción para impulsar la candidatura de Los Verdiales como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En la provincia de Jaén, se mantiene la aspiración para que la Catedral de la capital pueda convertirse en Patrimonio de la Humanidad, si bien formalmente no se han reactivado los trabajos para elaborar un nuevo expediente. En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento retiró la candidatura apenas unos días antes del comité de la Unesco celebrado en Doha (Qatar) en junio de 2014, donde iba a ser analizada. El Consistorio tomó esta decisión tras conocer que el informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, recomendaba la no inclusión de la seo en el Conjunto Monumental Renacentista de Úbeda y Baeza, reconocido como Patrimonio Mundial en 2003. De ahí que, optara por retirar la candidatura con el objetivo de relanzarla una vez fortalecido el proyecto para rebatir los aspectos más cuestionados por el citado organismo en un nuevo expediente que no ha comenzado a andar, al menos de manera oficial.

Según la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, el primer paso que debe llevar a cabo un país para incluir un bien en la Lista de Patrimonio Mundial es la realización de un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro. Este inventario se conoce como Lista Indicativa y refleja la diversidad cultural y natural de un país con un potencial valor universal excepcional. Los bienes susceptibles de ser presentados posteriormente a la Lista de Patrimonio Mundial deberán permanecer un tiempo mínimo de un año en la Indicativa antes de poder presentar su candidatura formal. Para entrar en la Lista en España, cada gobierno autonómico selecciona los bienes de su región susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial, y presenta la selección al Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial. En él se aborda de una forma técnica el estudio de las nuevas propuestas para integrar la Lista Indicativa española para obtener los mejores resultados por medio de propuestas de calidad que sean acordes con la Estrategia Global.

La comunidad autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histórico los bienes susceptibles de incorporarse a la Lista Indicativa y la recomendación del informe técnico del Grupo de Trabajo. El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusiones a la Lista Indicativa Española. El Ministerio da traslado de la misma al Centro de Patrimonio Mundial que, si se cumplen los requisitos necesarios, lo eleva al Comité de Patrimonio Mundial para su evaluación.