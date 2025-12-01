Fernando Fernández Cabezuelo gana las elecciones en la hermandad de la Macarena

Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido nuevo hermano mayor de la Macarena de Sevilla tras imponerse en las elecciones con 2.295 votos y con una histórica participación de hermanos, a la espera de que la imagen de la virgen vuelva a estar expuesta al culto.

En sus redes sociales, la hermandad ha informado de que, en total, fueron 5.295 votos los emitidos, y además de los 2.295 votos para Fernández Cabezuelo, Pedro Ignacio García Rivero ha obtenido 1.623 y José Luis Notario Rocha 1.322, mientras que se emitieron 46 votos en blanco y nueve nulos.

De esta forma, la histórica hermandad sevillana renueva sus cargos directivos a la espera de que antes de mediados de mes vuelva a estar expuesta al culto la imagen de la Esperanza Macarena, como avanzaba la pasada semana jueves el restaurador Pedro Manzano, que se encarga de dirigir los trabajos de conservación.