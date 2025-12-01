El tiempo
Más frío en Andalucía: heladas y posibles lluvias débiles
A lo largo de la tarde se irán abriendo claros, quedando cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Andalucía cielos poco nubosos en el extremo occidental y en el resto intervalos de nubes bajas y medias, que pueden ir acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, y temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica. A lo largo de la tarde se irán abriendo claros, quedando cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso, más acusado en el interior oriental, y habrá heladas débiles en las sierras.
Según la Aemet los vientos soplarán flojos de componente este, más intensos en los litorales, tendiendo a flojos variables por la tarde.
Mañana se prevén cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve en torno a los 2.000 metros, descendiendo hasta los 1.500, temperaturas mínimas con pocos cambios en la vertiente mediterránea, en ascenso en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior y vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste y con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.
