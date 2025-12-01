Más frío en Andalucía: heladas y posibles lluvias débiles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Andalucía cielos poco nubosos en el extremo occidental y en el resto intervalos de nubes bajas y medias, que pueden ir acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, y temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica. A lo largo de la tarde se irán abriendo claros, quedando cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso, más acusado en el interior oriental, y habrá heladas débiles en las sierras.

Según la Aemet los vientos soplarán flojos de componente este, más intensos en los litorales, tendiendo a flojos variables por la tarde.

Mañana se prevén cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve en torno a los 2.000 metros, descendiendo hasta los 1.500, temperaturas mínimas con pocos cambios en la vertiente mediterránea, en ascenso en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior y vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste y con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.