El Festival de Cine de Almería reúne 12 óperas primas y 26 series en sus secciones

El XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), que se celebrará del 14 al 23 de noviembre, ha dado a conocer este lunes las 12 películas que competirán en la sección ‘Ópera Prima’ y las 26 series nominadas en el Certamen Nacional de Series, dos de los apartados centrales del certamen. La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director del festival, Enrique Iznaola, han presentado la selección de títulos que optarán a los galardones de la edición. Morales asegura que FICAL “colmará un año más las expectativas de los amantes del séptimo arte”. Al mismo tiempo ha subrayado la consolidación de ‘Ópera Prima’ como espacio para descubrir trabajos de directores debutantes y la relevancia creciente de la ficción seriada en el panorama audiovisual español. Iznaola ha puesto el acento en la diversidad y calidad de las producciones, que abarcan propuestas independientes junto a otras con recorrido previo en festivales y presencia destacada en la temporada de premios.

Según una nota de la Diputación de Almería, las 12 películas a concurso en ‘Ópera Prima’ son: 'Aro Berria' (Irati Gorostidi), 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe), 'Enemigos' (David Valero), 'Esmorza amb mi' (Iván Morales), 'Estrany riu' (Jaume Claret Muxart), 'Forastera' (Lucía Aleñar Iglesias), 'La tierra de Amira' (Roberto Jiménez), 'Leo & Lou' (Carlos Solano), 'Lo que queda de ti' (Gala Gracia), 'Sorda' (Eva Libertad), 'Tras el verano' (Yolanda Centeno) y 'Voy a pasármelo mejor' (Ana de Alva). El jurado de esta sección estará presidido por el cineasta Manuel Martín Cuenca, acompañado por el productor Álvaro Ariza; los intérpretes Fernando Cayo, Marta Hazas y Paula Usero; la productora Piluca Baquero; y la directora Paula Palacios.

En cuanto al Certamen Nacional de Series, concurren producciones de las principales plataformas y cadenas del país, con 14 premios en juego. Entre las nominadas figuran ficciones dramáticas, comedias, miniseries y producciones de emisión diaria de operadores como Movistar Plus+ (21 nominaciones), Atresmedia/Atresplayer/Antena 3 (16), Netflix (11), Disney+ (10), Mediaset (7), Amazon Prime Video (4), Skyshowtime (4) y TVE (1). El jurado de series se divide en dos comités: uno para Comedia y Miniserie, presidido por el director Fernando Colomo, y otro para Drama y Emisión Diaria, encabezado por el productor ejecutivo David Bermejo.