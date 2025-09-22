Por fin refresca en Andalucía

Finalmente parece que vuelven las temperaturas más frescas a Andalucía tras un inicio de septiembre especialmente caluroso. No obstante, durante el día los termómetros aún reflejarán más de treinta grados en algunos puntos.

Las temperaturas irán en descenso este lunes en Andalucía, con máximas localmente sin cambios. Solo se superarán los 30 grados en Málaga, con 33 previstos, seguida de Córdoba y Granada con 30.

Los cielos amanecen poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos durante la tarde en el extremo oriental, donde no son probables precipitaciones débiles.

Soplarán vientos flojos variables, con predominio de la componente norte, de poniente moderado en el litoral durante la primera mitad del día.