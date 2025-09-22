Siga en directo el Madrid Investment Forum

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura a las 09:00 la segunda edición de Madrid Investment Forum, encuentro organizado por la Administración autonómica en el que, durante tres días, bajo el lema It’s abierto. It’s Madrid Region, se expondrán las ventajas competitivas de la región para atraer inversión extranjera.

El II Madrid Investment Forum reunirá del 22 al 24 de septiembrea líderes y expertos económicos en seis municipios de la región: Madrid, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja y Móstoles.

El evento aboga por el reequilibrio territorial y la participación de diferentes municipios. Durante los tres días se celebrarán mesas de debate sobre sectores estratégicos prioritarios para el Ejecutivo autonómico, como los retos y oportunidades en farma y biotecnología, vivienda e infraestructura, movilidad, logística y automoción, defensa, tecnología, talento y educación, turismo, calidad de vida o emprendimiento.

El foro finalizará en Móstoles con la entrega de reconocimientos a la inversión y el emprendimiento en siete categorías (Innovación, Puente Madrid-Hispanoamérica, Talento, Trayectoria empresarial, Visión 179, Proyección internacional, Impacto social).

El programa completo de Madrid Investment Fórum está disponible en www.foroinvest.com, donde se pueden realizar las inscripciones de forma gratuita hasta completar aforo. El Gobierno autonómico señala que el objetivo es "consolidar el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la captación de inversión extranjera en España y promover el desarrollo equilibrado en toda la región".