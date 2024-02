Los fondos de la UE para obras de accesibilidad precisan una prórroga

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, envió la pasada semana una carta al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pidiendo que «se implique al máximo» en lograr que se negocie una nueva ampliación de plazos ante la Unión Europea para salvar 17,5 millones de euros de los NextGeneration destinados a obras de accesibilidad.

En la misiva, López advierte del «perjuicio social, económico y presupuestario de graves consecuencias» al que se verían abocadas entidades locales andaluzas y recuerda que no ha sido hasta octubre de 2023 cuando las autoridades europeas aprobaron la prórroga del actual plazo que vence el próximo 31 de marzo de 2024, pese a que fue en diciembre de 2022 cuando el Gobierno empezó a negociarla con la UE, lo que ha devenido en prácticamente diez meses de «gran incertidumbre» y desconcierto entre los gestores de estos fondos, incluidos los ayuntamientos andaluces, que no sabían si iniciar o no las obras financiadas.

Además, no ha sido hasta finales de 2023 cuando los ayuntamientos han podido acceder, de forma paulatina, a la plataforma informática CoFFEE-MRR, en la cual se ha de subir toda la documentación necesaria para gestionar estos fondos. Esto ha agravado aún más las dudas de los ayuntamientos. A ello hay que añadir los múltiples fallos que la mencionada plataforma ha registrado en el día a día, por su propia complejidad, lo que ha acabado de dificultar la tramitación.

En esta situación también se encuentran proyectos desarrollados por la administración andaluza, así como inversiones a realizar por personas con discapacidad, que han solicitado subvenciones individuales para la adquisición de equipos tecnológicos.

Los 17,5 millones de fondos Next destinados a Andalucía para la mejora de la accesibilidad se han repartido en tres grandes líneas. En primer lugar, 8 millones destinados al plan «Andalucía+Accesible», a través del que más de 20 municipios han obtenido ayudas para actuar en calles y edificios públicos, principalmente, mediante obras de mejora de la accesibilidad. A día de hoy solo tres ayuntamientos han conseguido concluir las actuaciones proyectadas, mientras que varios de ellos renunciaron antes de recibir la ayuda ante la incertidumbre y la estrechez de plazos para ejecutar.

En segundo lugar, 6 millones para el plan «Junta+Accesible», destinado a financiar actuaciones de mejora de la accesibilidad en instalaciones y edificaciones de las distintas consejerías y organismos de la Administración andaluza.

Y la tercera línea, dotada con 3,5 millones, para subvenciones individuales con destino a personas con discapacidad destinadas a la implantación de nuevas tecnologías y la adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente. La consejera concluye su carta confiada en que el Gobierno sepa trasladar a Europa la necesidad de ampliar plazos, pues de lo contrario son muchos los proyectos que no se habrán podido terminar a fecha 31 de marzo de 2024, sobre todo, después de tantas vicisitudes e incertidumbres que han sufrido los ayuntamientos y la propia Junta.

De hecho, esta situación es extrapolable a la gran mayoría de las demás comunidades y a muchos municipios del país, que han sufrido la misma problemática, lo cual se traduce en que el objetivo comprometido con Bruselas de alcanzar una inversión en materia de accesibilidad de 178 millones en el conjunto de España está en serio riesgo de incumplimiento.