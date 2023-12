Los dueños del Kiosco Chalo, "en una nube" tras repartir cuatro quintos, un segundo y el Gordo

Los propietarios del histórico Kiosco Chalo, situado en la céntrica plaza Nueva de Granada, afirman estar "en una nube" tras haber repartido este viernes más de 600.000 euros en premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad al haber vendido varios quintos premios, un décimo del segundo y otro de El Gordo que, ya dieron también el año pasado.

El dueño del establecimiento, Paco Bartolomé, ya notaba que algo excepcional podría ocurrir este viernes. "Me he despertado a las cuatro de la mañana, no podía dormir", ha narrado en declaraciones a Europa Press emocionado, afirmando que ni él ni su hijo, con quien regenta este negocio familiar, podrían haber soñado nunca algo así.

Antes de que la suerte se instalara en su negocio --el kiosco de prensa número 71--, ambos saltaron a la actualidad a causa de una agresión durante un asalto. Ahora, acumulan los diversos carteles que les acreditan como vendedores de números premiados en el sorteo más navideño del año. A medida que han comenzando a cantarse los premios, --en total han repartido 84.000 euros en quintos premios-- padre e hijo han ido acumulando "alegría", bromeando con que no se conformarían "con menos de un tercero" y finalmente, así ha sido.

"Ha llegado el segundo --el 58.303-- y cuando nos han dicho que habíamos vendido un décimo del Gordo --el 88.008--, he abrazado a mi padre y le he sacado fuera", bromeaba el otro propietario, la tercera generación que regenta este establecimiento, al que ya se acercan personas de diferentes provincias para probar suerte con los sorteos de Navidad.

"Algo debemos tener cuando hemos dado tantos premios" y "amenazamos con volver", ha bromeado Paco Bartolomé entre medios de comunicación y curiosos mientras ha seguido vendiendo revistas y décimos; ahora ya, para el Sorteo de El Niño.