Denuncian "una masacre" de gorriones y jilgueros en La Palma del Condado (Huelva)

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía la destrucción de alrededor de 100 nidos de gorriones y jilgueros durante los trabajos de poda y arboricultura en las vías públicas del municipio de La Palma del Condado (Huelva), que al coincidir con la época de cría está suponiendo una "masacre" para los pollos.

La denuncia, presentada conjuntamente con las asociaciones Burrito Feliz, Mujeres por Doñana y Rastrea, un colectivo local de La Palma, se ha hecho llegar también al Seprona de la Guardia Civil, la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento.

"La destrucción de nidos y hábitats es constitutivo de delito según las leyes y el Código Penal español", ha informado Ecologistas en un comunicado, precisando que el objetivo de la denuncia es que se investigue lo ocurrido y se depuren responsabilidades.

Ecologistas en Acción, Burrito Feliz, Mujeres por Doñana y el Colectivo Ratrea han realizado una visita y calculan que "la masacre afecta a más de cien nidos de gorriones y jilgueros, con cuatro o cinco pollitos en cada uno de ellos".

Ambas especies están incluidas como Especie Reproductora en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría LC; por la fecha del año en la que se está, coincidiendo con el período de cría de las aves urbanas, está prohibido molestar, retirar los nidos o destruirlos así como sus hábitats, por las leyes europeas, nacionales y por convenios internacionales.

Los arbolistas podadores de palmeras y naranjos, que deben de conocer la normativa relativa a su profesión, "están realizando estos trabajos de poda tirando y destruyendo los nidos, y las personas trabajadoras que van detrás recogiendo los restos caídos para su depósito en vertedero o quema, no hacen distinción ni se preocupan por recoger los pollos que no han muerto en la caída o no se están comiendo las hormigas y los barren también", han indicado.

Además, estos trabajos de arboricultura se están realizando a destiempo, pues, según es sabido en el sector tanto forestal como de arboricultura y jardinería, la época recomendada para la poda de árboles y ramas es de octubre a marzo.

En este marco, Ecologistas en Acción ha recordado que la legislación prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a todos los animales silvestres.