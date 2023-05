La Hermandad Matriz de Almonte prefiere una "solución alternativa" al desembalse del Quema

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva), Santiago Padilla, ha manifestado este viernes que prefieren "una solución alternativa" a la posibilidad de un desembalse de agua para el Vado del Quema, porque son "conscientes de la situación de sequía".

Así se ha manifestado Padilla en declaraciones a en Canal Sur Televisión, al ser preguntado sobre el planteamiento de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apruebe un posible desembalse de agua para el paso de los rocieros por el Vado del Quema, que se encuentra seco en estos momentos.

"Aunque es verdad que el agua que se desembalsaría no es apta para el consumo humano, a nosotros no nos gustaría que tuviéramos que adoptar esa medida, porque somos conscientes de la situación de sequía que estamos viviendo, pero en todo caso son las autoridades públicas las que tienen que valorar la oportunidad o no de hacerlo", ha señalado.

En esta línea, Padilla ha subrayado que son las autoridades "las que tienen que decir las alternativas", pero ha asegurado que "no hay ningún problema, salvo que ellos digan que hay un problema grave de salubridad pública por esas aguas que están estancadas, para pasar este año más rápido" o "si no se puede vivir el rito, pues ya se vivirá el año que viene".

"Lo importante es llegar al Rocío y hacer el camino en fraternidad y vivir tantos y tantos momentos que son muchos más lógicamente que el paso por el Vado del Quema. Hay muchos rocieros, bautizados allí, pero si no tenemos el agua del Quema seguro que encontraremos una solución alternativa", ha concluido.