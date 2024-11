Apenas una semana antes del paso de la DANA por la comunidad la capital onubense volvió a sufrir inundaciones en las zonas cercanas a marismas por la fuerte pleamar. Con el temporal, se activó la alerta roja en la provincia de Huelva en varias ocasiones. «Huelva se salvó de una catástrofe mayor porque no había pleamar», señalaron fuentes del operativo de coordinación de la seguridad en la Junta. El azar, la providencia, el destino o sencillamente las mareas se alinearon con Huelva. Se da la circunstancia, además, de que el pasado mes de octubre fue el más seco en Andalucía desde 2015 y, en concreto, también en la provincia de Huelva, que fue la única de la comunidad en la que no cayó ni una gota. Con la DANA cayó todo junto. La bajamar «evitó que pasara algo ni parecido a lo de Valencia», señalaron las mismas fuentes de la máxima dirección de seguridad en la región. La provincia de Huelva ha recuperado en sus embalses 35 hm3 en una sola semana, una subida del 2,33 %. Hacía años que no se veía como en la actualidad el río Chanza a su paso por Aroche. En la capital se superó la lluvia recogida con la borrasca Bernard.

El martes 29 de octubre hubo pleamar a la 1:28 y a las 13:41; el miércoles 30 a la 1:59 y a las 14:12. El jueves 31, a las 2:28 y 14:43; y el viernes 1 de noviembre, a 2:56 y a las 15:12 horas, según datos del Puerto de Huelva. El aviso rojo de riesgo extremo por lluvias torrenciales de la Aemet comprendía hasta las 12:00 en el litoral onubense. El temporal se cernía sobre Huelva desde la última hora del jueves previo. El viernes llegaron las primeras inundaciones, desprendimientos en vías y anegaciones de garajes. A las 5:00, la Aemet activó el aviso rojo. Los habitantes de las comarcas del Andévalo, el Condado y el Litoral pasaron la madrugada con la respiración contenida tras lo sucedido en la Comunidad Valenciana. La fuerte tormenta y la forma en la que caía el agua, de forma torrencial, despertó a muchos de los vecinos, que se levantaron de sus camas para captar las imágenes de los rayos iluminando el cielo y las calles inundadas. El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió a través de sus redes «extremar la precaución» y, sobre todo, evitar los desplazamientos innecesarios. La alerta roja se dio por finalizada a las tres de la tarde, con registros de hasta 117 litros por metro cuadrado que cayeron en solo tres horas en el municipio de Cartaya. También se registraron precipitaciones de similar intensidad en El Aljaraque, Gibraleón y Punta Umbría. En el Aljaraque, de hecho, los bomberos realizaron una de las maniobras más espectaculares, al rescatar de madrugada a una mujer que se refugió en el tejado de su vivienda al ver cómo iba creciendo el nivel del agua. Una de las consecuencias que más preocupaba del paso de la DANA por Huelva era la crecida del río Oraque, tributario del Odiel, después de que el temporal de fuertes precipitaciones alcanzase su «máximo nivel histórico» desencadenando una situación de peligro, según informó el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz.

Antonio Sanz informa sobre el temporal de lluvias en Jerez de la Frontera, Cádiz Rocío Ruz Europa Press

El titular de Presidencia explicó que en Huelva no se activó el aviso, como sí se hizo en Cádiz primero y en Almería después por las circunstancias de personas en la calle y el riesgo: «No es lo mismo que la alerta se produzca cuando hay mucha gente en la calle que cuando hay menos gente, no es lo mismo que en los cauces de los ríos (como Huelva), una pleamar que en bajamar, no es lo mismo que cuando la población está a un número de kilómetros determinado a cuando (como Jerez) las casas están en la misma ribera, no es lo mismo (Almería) que te llegue una alerta roja o que te llegue una doble alerta en la que se une el acumulado a doce horas de Aemet junto a un riesgo de lluvia torrencial en una hora masivo... si unes el acumulado con el riesgo torrencial te sale un riesgo más extremo». «Si hubiera habido pleamar en ese momento , el río Odiel que era el más cauce llevaba de toda Andalucía, hubiera ocurrido un tapón entre la salida del agua y esa pleamar, ese era el riesgo de Jerez, cuando va en bajamar (como Huelva) las circunstancias eran distintas», detalló el consejero de Presidencia. Según los últimos estudios del Ministerio de Transición Ecológica, de los quince enclaves con mayor riesgo de inundación de España, cuatro se localizan en Andalucía y uno de ellos es Isla Cristina- Ayamonte, en Huelva.