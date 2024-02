La Junta desmiente que haya emitido un informe desfavorable sobre la EDAR de Matalascañas y pide más documentación

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha desmentido este sábado que la Junta haya emitido un informe desfavorable sobre la ubicación de la ampliación de la estación depuradora (EDAR) de Matalascañas, en el término municipal de Almonte (Huelva), y sí ha aclarado que no dispone de "información suficiente" sobre aspectos del proyecto relacionados con los olores y tecnología que se usará para mitigar la emisión de CO2. "Una ampliación de documentación" que ha sido solicitada al Ministerio de Transición Ecológica -a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de quienes son las competencias en este asunto- y que "no ha recibido".

En respuesta a preguntas de Europa Press, la Administración autonómica ha remarcado que "no ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto", como así ha informado la Asociación de Propietarios de Matalascañas aludiendo a que la CHG les había informado de que la Subdirección General de Evaluación Ambiental había recibido un informe de la Dirección General de Salud de la Junta de Andalucía en el que se "se cuestiona la ubicación de la ampliación de la EDAR en la parcela indicada" y que esto "podría suponer que el informe definitivo de la Evaluación Medio Ambiental sea negativo" por lo que "se volvería a la casilla de salida".

En este sentido, la Consejería ha detallado que "en agosto de 2023, se emitió un informe en el que se indica que no se dispone de información suficiente sobre tres aspectos muy concretos, por lo que con la documentación aportada, no puede valorarse que no se esperan impactos negativos en la salud de la población". "Hasta la fecha -continúa Salud-, la Consejería no ha recibido información de ampliación de la documentación para dar respuesta al informe".

Sobre la ubicación de la ampliación -en la zona de la antigua discoteca Surfasaurus-, la Junta ha sostenido que "no ha cuestionado la ubicación de la ampliación de la depuradora". "El informe analiza las distintas alternativas que se contemplaban en el proyecto para la ubicación de la nueva EDAR y las valoraciones realizadas para cada una de ellas", ha explicado Salud, que ha apostillado que el informe emitido "no es preceptivo ni vinculante".

En este sentido, la Junta ha explicado que en el informe se indica "la necesidad de más información sobre los olores que puedan proceder de la EDAR". "Para evitarlos, el promotor propone un diseño confinado y semienterrado, siendo fundamental la instalación de un sistema de desodorización mediante unidades compactas con medios filtrantes". Sobre este sistema, se ha pedido desde la Consejería más información pues "se remite a un apartado inexistente en la documentación enviada".

También ha solicitado más información sobre qué tecnología se aplicaría para mitigar la emisión de CO2, de las que en la documentación aportada solo se indica "que se aplicarán tecnologías avanzadas", así como más información sobre la posible vulnerabilidad de la población potencialmente afectada.