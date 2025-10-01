Tres años y ocho meses de cárcel por participar en el alijo de casi 800 kilos de hachís en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y ocho meses de prisión por participar en el alijo de algo más de 798 kilos de hachís en la provincia onubense en abril de 2024.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera responsable de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan un grave daño a la salud, de notoria importancia por la cuantía y de extrema gravedad por el uso de embarcación, por el que le impone esa pena de prisión.

Asimismo, lo condena al pago de dos multas de 3 y 3,5 millones de euros con 15 días de privación de libertad en caso de impago por cada una de ellas.

Se considera probado que la madrugada del 21 de abril de 2024 dos embarcaciones semirrígidas de alta velocidad navegaban a velocidad de unos 18 nudos rumbo a la ría Carreras entre Ayamonte e Isla Cristina (Huelva).

En un momento determinado, tres embarcaciones recreativas se abarloaron a ellas e instantes después una de estas tocó tierra en la zona del Muelle de la Reina, en la barriada de Punta del Moral de Ayamonte.

Agentes de la Guardia Civil que componían el dispositivo terrestre acudieron a dicha zona donde se estaba produciendo la descarga de la sustancia ilícita por parte de un grupo de personas, que huyeron a pie ante la presencia de los agentes, dejando en el lugar un vehículo todoterreno cargado de 18 bultos de arpillera en su interior.

Los agentes tras una batida por la zona localizaron un segundo todoterreno, en cuyo interior había 4 bultos de arpillería y junto al cual se encontraba el acusado, tras haber intervenido en la descarga de los fardos.

La sustancia aprehendida, que el acusado pensaba destinar a la venta y/o donación a terceras personas, una vez pesada arrojó un peso de 794 kilogramos y hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 1.675.453 euros.