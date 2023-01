La candidatura del olivar andaluz como Patrimonio Mundial divide a los agricultores de Jaén

Hoy se ha celebrado una reunión en la Diputación de Jaén en la que Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias han cuestionado la viabilidad de la candidatura del olivar andaluz como Patrimonio Mundial. En el Palacio Provincial de la comisión institucional de esta candidatura se ha dado cuenta del expediente que se ha remitido al Gobierno de España para que pueda presentarlo a finales de mes en el Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en París.

Durante el último año se ha reformulado siguiendo las indicaciones de la Unesco y el pasado viernes 13 de enero se recibió un escrito en la Diputación de Jaén firmado por Asaja Jaén, COAG Jaén y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén oponiéndose a este proyecto por las “evidentes limitaciones y obligaciones” que supondrá para los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado.

En concreto, los agricultores enumeran condicionantes como la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores; la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación; la ejecución forzosa; los derechos de tanteo y retracto; la expropiación; la potestad de inspección de la Consejería de cultura, etc.; la evitación de la contaminación visual o perceptiva o la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente. “Tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se ven seriamente afectados por esta Catalogación -explica el escrito-; no debemos olvidar que estamos hablando de explotaciones agrícolas que han de ser rentables económicamente, sin que nos consten cuáles serán las supuestas ventajas del POA para los agricultores, ganaderos y propietarios. Estas obligaciones no estaban recogidas en los documentos que se presentaron para las Adhesiones a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía de finales del año 2017 y principios del año 2018. De hecho, en el Documento de Adhesión se indicaba claramente que “Ello además no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva”. Sin embargo, en los documentos remitidos ahora se proyecta solicitar la Inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que supone tanto un gravamen en la actividad agrícola como una pérdida patrimonial de las explotaciones.

El próximo miércoles, 18 de enero, se celebrará una reunión técnica con presencia de representantes de la Diputación, la Junta de Andalucía --a través de las consejerías de Cultura y Agricultura-- y las organizaciones agrarias para abordar las alegaciones presentadas a este expediente.

La organización agraria UPA Jaén se ha mostrado confiada en que la candidatura. La organización ha lamentado que la “escasa altura de miras” y la “falta de lealtad institucional” de determinados actores --en alusión directa a Asaja, Coag y Cooperativas Agro-alimentarias-- haga “peligrar” la candidatura del paisaje del olivar a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El vicesecretario general de Organización de UPA Jaén, Elio Sánchez, que ha asistido a la reunión, ha mostrado su pesar por “el circo mediático” que han montado “los sectores más conservadores del campo jiennense” cuestionando la viabilidad de la candidatura con un documento al que UPA Jaén no se ha adherido “por responsabilidad y lealtad institucional”, porque “lo que sí tenemos muy claro es que esta declaración no puede ir en detrimento de los agricultores”.

Elio Sánchez ha apuntado que la candidatura del paisaje del olivar a Patrimonio de la Humanidad “sigue adelante a pesar de determinadas maniobras”. “Hoy era un día para presentar el proyecto y nos hemos encontrado con un circo mediático en el que se cuestionaba la viabilidad de la candidatura, una iniciativa en la que llevamos trabajando más de ocho años, durante los que siempre ha habido información puntual”, ha señalado el dirigente de UPA.

Ha manifestado que fue el pasado 20 de diciembre cuando se les convocó a una reunión donde se les “aclararon todas las dudas” en la que se explicó “cómo quedaría definitivamente la candidatura”. En esa reunión se les citó a un nuevo encuentro el 3 de enero de 2023 por si había alguna cuestión que precisara aclaración, según ha relatado Sánchez. “En ningún momento se plantea objeción ni duda alguna por parte de los asistentes. UPA Jaén le pasa el documento a nuestro Departamento Jurídico que realiza su pertinente informe al respecto, valorando los beneficios que la candidatura tendrá para los olivareros jiennenses”, ha relatado Sánchez.

El próximo miércoles, 18 de enero, está convocada una nueva reunión, a las 10,00 horas, para “concretar cuestiones jurídicas y puntualizar los beneficios que los agricultores tendrán de esa declaración”. Desde UPA Jaén entienden que “la nominación del paisaje del olivar como Patrimonio de la Humanidad será algo beneficioso, que favorecerá a nuestra provincia y a nuestro olivar”. “La candidatura sigue viva, aunque a algunos le pese, al menos de momento, y seguiremos trabajando para que salga adelante”, ha concluido Elio Sánchez.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado que las organizaciones agrarias Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y COAG en Jaén se opongan al expediente de los Paisajes del Olivar de Andalucía a Patrimonio Mundial de la Unesco. “El expediente está totalmente terminado”, ha subrayado Reyes.

Francisco Reyes ha precisado que “el objetivo de la Diputación con esta candidatura era poner en valor el olivar andaluz, del que forma parte el jiennense”. En esta línea, ha subrayado que se lleva “desde 2014 trabajando, ocho años de mucho esfuerzo e inversión en este expediente”.