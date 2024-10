El PP de Jaén pide al PSOE que expulse al concejal socialista "homófobo" de Rus

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha tachado de repulsivo el comportamiento de un concejal del PSOE que ha pretendido “mofarse”, sin ningún pudor, de otro concejal con acusaciones como: “homófobo, tú tienes homofobia”, siendo una persona que libremente reconoce su homosexualidad; “Yo le he dado me gusta a Falete, y no le he mirado la bragueta a ver qué es lo que lleva, si es macho o hembra”, haciendo alusión a una publicación de un perfil falso de Facebook que ataca al mencionado concejal; “Yo no le he bajado los pantalones a ese hombre para ver qué es lo que tiene entre las piernas”; “Yo qué sé si te llamas Penélope o te llamas Juan Andrés”; “Si tienes un problema de sexo, te lo miras... te bajas los pantalones y te miras a ver qué es lo que tienes. Si eres un hombre, eres una hombre.y si eres una mujer, eres una mujer”; “Siéntate en la silla y sigue pegando voces”, después de pedir reiteradamente el concejal que ya no se le insulte más con descalificativos como “homosexual” o “maricón” en un Salón de Plenos.

Los populares rechazan “rotundamente” estos ataques homófobos sucedidos en el pasado Pleno, en el que un concejal del PSOE pronunció estos insultos discriminatorios al portavoz del grupo político Mi Rus. En un Estado democrático de derecho no tienen cabida discriminaciones por orientación sexual, máxime si se pronuncian en el Pleno, donde está representada la voluntad de los ciudadanos. Para González es un comportamiento “gravísimo” que no se puede tolerar de un servidor público. Por eso desde el Partido Popular “exigimos que este concejal renuncie de inmediato a su acta” porque “nos hace sentir vergüenza a los que de verdad trabajamos en política para ayudar a nuestros vecinos”.

Por supuesto, el Partido Popular quiere hacer público “nuestro apoyo al portavoz del grupo político Mi Rus y exigimos la disculpa pública y posterior dimisión del concejal socialista”. Y si no lo hace de forma voluntaria, pues la ley señala que el acta es personal e intransferible, “sí exigimos a Paco Reyes que repruebe inmediatamente esta actitud, y que como su jefe que es le pida que deje su acta o, en todo caso, que el Partido Socialista lo expulse del partido”. No se puede tolerar que después de decir palabras tan “vomitivas”, el PSOE de Paco Reyes permita que el portavoz socialista de Rus justifique su comportamiento y “se queden tan anchos, cruzados de brazos”. De hacerlo, ha apostillado la secretaria general popular, “Paco Reyes volverá a demostrar que en su partido todo vale, que han perdido los principios y valores y que toleran vejaciones como las que ya hemos visto de socialistas de otros municipios a otros compañeros del PP, sin que hayan asumido ninguna responsabilidad política”.

Es “repugnante” que un partido como el PSOE, “al que le encanta darse golpes de pecho y presumir de abanderar los derechos y libertades del colectivo LGTBI consienta estos gravísimos comportamientos en sus filas”, ha lamentado González.