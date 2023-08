José Manuel Soto dice que "llamar 'hijo de puta' a alguien es una expresión popular muy española"

El Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), gobernado por mayoría absoluta por el popular Francisco Miralles Jiménez, ha anunciado su decisión de suspender el concierto que tenía programado con el cantante José Manuel Soto para el próximo 9 de septiembre, tras los insultos vertidos por el mismo en la red social Twitter contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y los ciudadanos que le apoyan.

Después de esto, el cantante ha pedido disculpas "a su manera" y ha publicado un nuevo tuit en el que asegura que "llamar 'hijo de puta' a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos" y que, por tanto, "no hay que ofenderse tanto". "A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos...", ha zanjado.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Villacarrillo ha destacado su esfuerzo como institución por "fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias políticas, religiosas o de cualquier otra índole". "Valoramos la diversidad y la inclusión como pilares fundamentales de nuestra comunidad", defiende el Consistorio.

El Ayuntamiento señala además su "compromiso de trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, manteniendo un ambiente de armonía y respeto". "Continuaremos promoviendo el diálogo constructivo y la participación ciudadana, creando espacios para el intercambio de ideas y la construcción de consensos", sostiene el Consistorio, exponiendo que tales principios llevan a la suspensión del concierto de José Manuel Soto previsto para el 9 de septiembre.

En paralelo, el Consistorio ha informado de que ya está "trabajando en otras opciones musicales para sustituir dicho concierto".